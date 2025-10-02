バンダイナムコエンターテインメントは10月2日、PlayStation 5／Xbox Series X|Sにて「デジモンストーリー」シリーズ最新作『デジモンストーリー タイムストレンジャー』を発売。

価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8910円。そのほかのエディションも用意されているので、後述のゲーム情報を確認してほしい。本作はPC（Steam）も配信され、配信日は2025年10月3日となる。

また、発売を記念してローンチトレーラーの公開や、サイン入り色紙など豪華賞品が当たるキャンペーンも本日より開始。さらに、本作の前日譚である短編アニメーション「デジモンストーリー タイムストレンジャー Prelude」の公開も決定している。

▼ローンチトレーラー

https://youtu.be/KUOnUA__Z8g

サイン入り色紙など、豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーン開催中！

発売を記念して、キャストサイン入り色紙など豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンを「デジモンゲーム」公式Xアカウントで実施中。応募期間は、2025年10月9日23時59分まで。

▼参加方法▼

①『デジモンゲーム公式アカウント（@Digimon_game）』公式Xアカウントをフォロー

②該当のポストをリポストで応募完了！

▼詳細はコチラ

https://digimonstory-ts.bn-ent.net/special/cp04.html

本作の前日譚である短編アニメーションの公開が決定！

本作の前日譚である短編アニメーション「デジモンストーリー タイムストレンジャー Prelude」の公開が決定。本編の配信に先駆けて、先行カットを公開する。近日公開予定なので、続報を楽しみにしよう。

デジタルコンテンツがセットになったダウンロード版も配信中！

追加デジモン＆エピソードパックがセットになった「シーズンパス」やコスチュームパック、そのほかダウンロードコンテンツがセットになったダウンロード版限定の「デラックスエディション」も配信中。

ほかにも超特装版などさまざまなエディションが用意されているので、詳しくは公式サイトを確認しよう。

▼詳細はコチラ

https://digimonstory-ts.bn-ent.net/product/dl.html

『デジモンストーリー タイムストレンジャー』とは

「デジモンストーリー」シリーズ最新作。世界崩壊の謎を追う中で、人間世界と異世界を跨ぐ冒険、450体以上のデジモン収集と育成を楽しめるRPGだ。

なお、本作の体験版も配信中。購入を迷っている人は、まずはこちらをプレイしてみてはいかがだろうか。

▼あらすじ

物語の舞台は日本・東京。秘密組織のエージェントである主人公は、とある指令によって新宿を調査する中、未知の生物「デジモン」と出会い、謎の爆発に巻き込まれる。

気がつくと、世界は8年前に戻っていた――来たる崩壊を阻止すべく、運命を変える任務を遂行せよ。

▼ゲームの特徴

冒険：人間世界と異世界「デジタルワールド・イリアス」を駆け巡る！

バトル：戦略的な編成が要となるターン制バトル！

育成：育成可能デジモンはシリーズ最多の450体以上！

【ゲーム情報】

タイトル：デジモンストーリー タイムストレンジャー

ジャンル：育成RPG

販売：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：

PS5／XSX|S：発売中（2025年10月2日）

Steam：2025年10月3日

価格：

通常版：8910円（パッケージ版／ダウンロード版）

限定版：1万6280円（パッケージ版）

超特装版：4万5650円（パッケージ版）

デラックスエディション：1万1000円（ダウンロード版）

アルティメットエディション：1万4300円（ダウンロード版）

CERO：C（15歳以上対象）

