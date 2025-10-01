プレステ、10月の新作が多すぎて時間がまったく足りないことが判明 「ゴースト・オブ・ヨウテイ」「ドラクエI&II」「デジモンストーリー」など続々発売

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは10月1日、プレイステーション公式X（Twitter）にて10月発売のPS5／PS4注目タイトルをまとめる投稿をした。対象のポストでは計6作品を紹介している。

10月2日発売「Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）」

10月2日発売「デジモンストーリー タイムストレンジャー」

10月10日発売「Battlefield 6」

10月10日発売「リトルナイトメア3」

10月30日発売「ドラゴンクエストI＆II」

10月30日発売「テイルズ オブ エクシリア リマスター」

これに対しユーザーからは「時間が足んねえんすわ」「10月と11月に大作が集まりすぎる問題」「まだまだスパロボにサイレントヒルにナイトレインに忙しいのに……」など、遊ぶ時間が足りないという嬉しい悲鳴が寄せられている。

ちなみに11月14日に「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」と「Call of Duty: Black Ops 7」が発売予定だ。

さらに、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch向けタイトルも含めるなら、10月16日には「Pokémon LEGENDS Z-A」、11月6日に「ゼルダ無双 封印戦記」、11月13日に「龍が如く 極2」「桃太郎電鉄2 ～あなたの町も きっとある～」、11月20日に「カービィのエアライダー」などが控えている。

遊びたいゲームが多すぎて時間が足りない。なんとか時間を捻出して、話題のゲームを楽しく遊べるよう、計画を立てていこう。

