バンダイナムコエンターテインメントは8月28日、Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）用ソフト「スーパーロボット大戦Y」を発売した。

本作は4年振りとなる「スーパーロボット大戦」シリーズ最新作。さまざまな作品のロボットたちが作品の垣根を越えて一堂に会するシミュレーションRPGだ。

初登場作品として「SSSS.DYNAZENON」「ゴジラ S.P＜シンギュラポイント＞」「機動戦士ガンダム 水星の魔女」Season1を収録。家庭用ゲームとしては「劇場版マクロスΔ 激情のワルキューレ」「ゲッターロボ アーク」も初収録となる。

本作独自の世界観の中で、複数の収録作品がクロスオーバーするオリジナルシナリオが展開されるのが特徴。直接戦闘に参加しないキャラクターたちも活躍、成長ができる「アシストリンク」システムといった新たな要素も追加されている。

ついに発売したことを受け、ユーザーからは「一枚絵多くて豪華」「わくわくが止まらねぇ！」「原作ムービーが久々に見れて嬉しい」など、好評の声が寄せられている。

【本編参戦作品一覧】 ●勇者ライディーン

●超電磁ロボコン・バトラーＶ

●聖戦士ダンバイン

●聖戦士ダンバインNew Story of AURA BATTLER Dunbine

●重戦機エルガイム

●機動戦士Ζガンダム

●機動戦士ガンダム逆襲のシャア

●Ｍ－ＭＳＶ

●機動武闘伝Ｇガンダム

●新機動戦記ガンダムＷEndless Waltz

●機動戦士ガンダムSEED DESTINY

●機動戦士ガンダム水星の魔女Season1

●マジンカイザー死闘！暗黒大将軍

●ゲッターロボアーク

●銀河機攻隊マジェスティックプリンス

●マクロスΔ

●劇場版マクロスΔ 激情のワルキューレ

●コードギアス反逆のルルーシュⅢ 皇道

●コードギアス復活のルルーシュ

●ゴジラS.P＜シンギュラポイント＞

●SSSS.DYNAZENON

また、秋葉原駅改札内中央コンコースAKIBA WARPにおいて、「スーパーロボット大戦Y」の屋外広告を展開中。8月31日まで実施するので、近くに用がある際はひと目立ち寄ってみては。

【ゲーム情報】

タイトル：スーパーロボット大戦Y

ジャンル：シミュレーションRPG

販売：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：発売中（2025年8月28日）

価格：

通常版：9790円（パッケージ版／ダウンロード版）

デジタルデラックスエディション：1万5620円（ダウンロード版）

デジタルアルティメットエディション：1万9800円（ダウンロード版）

超限定版：2万9920円（パッケージ版）★

★アソビストア、プレミアムバンダイ、楽天市場で販売。

※パッケージ版はPS5／Switchのみ。

CERO：C（15才以上対象）