4年ぶりの最新作「スーパーロボット大戦Y」本日発売 「一枚絵多くて豪華」「わくわくが止まらねぇ」
2025年08月28日 14時50分更新
バンダイナムコエンターテインメントは8月28日、Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）用ソフト「スーパーロボット大戦Y」を発売した。
本作は4年振りとなる「スーパーロボット大戦」シリーズ最新作。さまざまな作品のロボットたちが作品の垣根を越えて一堂に会するシミュレーションRPGだ。
初登場作品として「SSSS.DYNAZENON」「ゴジラ S.P＜シンギュラポイント＞」「機動戦士ガンダム 水星の魔女」Season1を収録。家庭用ゲームとしては「劇場版マクロスΔ 激情のワルキューレ」「ゲッターロボ アーク」も初収録となる。
本作独自の世界観の中で、複数の収録作品がクロスオーバーするオリジナルシナリオが展開されるのが特徴。直接戦闘に参加しないキャラクターたちも活躍、成長ができる「アシストリンク」システムといった新たな要素も追加されている。
ついに発売したことを受け、ユーザーからは「一枚絵多くて豪華」「わくわくが止まらねぇ！」「原作ムービーが久々に見れて嬉しい」など、好評の声が寄せられている。
【本編参戦作品一覧】
●勇者ライディーン
●超電磁ロボコン・バトラーＶ
●聖戦士ダンバイン
●聖戦士ダンバインNew Story of AURA BATTLER Dunbine
●重戦機エルガイム
●機動戦士Ζガンダム
●機動戦士ガンダム逆襲のシャア
●Ｍ－ＭＳＶ
●機動武闘伝Ｇガンダム
●新機動戦記ガンダムＷEndless Waltz
●機動戦士ガンダムSEED DESTINY
●機動戦士ガンダム水星の魔女Season1
●マジンカイザー死闘！暗黒大将軍
●ゲッターロボアーク
●銀河機攻隊マジェスティックプリンス
●マクロスΔ
●劇場版マクロスΔ 激情のワルキューレ
●コードギアス反逆のルルーシュⅢ 皇道
●コードギアス復活のルルーシュ
●ゴジラS.P＜シンギュラポイント＞
●SSSS.DYNAZENON
また、秋葉原駅改札内中央コンコースAKIBA WARPにおいて、「スーパーロボット大戦Y」の屋外広告を展開中。8月31日まで実施するので、近くに用がある際はひと目立ち寄ってみては。
【ゲーム情報】
タイトル：スーパーロボット大戦Y
ジャンル：シミュレーションRPG
販売：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）
発売日：発売中（2025年8月28日）
価格：
通常版：9790円（パッケージ版／ダウンロード版）
デジタルデラックスエディション：1万5620円（ダウンロード版）
デジタルアルティメットエディション：1万9800円（ダウンロード版）
超限定版：2万9920円（パッケージ版）★
★アソビストア、プレミアムバンダイ、楽天市場で販売。
※パッケージ版はPS5／Switchのみ。
CERO：C（15才以上対象）
©国際映画社・つぼたしげお
©SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design ©2006-2017 CLAMP・ST
©SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design ©2006-2018 CLAMP・ST
©創通・サンライズ
©創通・サンライズ・MBS
©創通・フィールズ／MJP製作委員会
©ダイナミック企画・東映アニメーション
©円谷プロ ©2021 TRIGGER・雨宮哲／「DYNAZENON」製作委員会
©東映
©東北新社
TM & © TOHO CO., LTD.
©永井豪・石川賢／ダイナミック企画
©永井豪・石川賢/ダイナミック企画・真早乙女研究所
©永井豪／ダイナミック企画
©2003 永井豪／ダイナミック企画・光子力研究所
©2015, 2017 BIGWEST/MACROSS DELTA PROJECT
©2024「風都探偵」製作委員会
Nintendo Switchは任天堂の商標です。
“PlayStation”および“PS5”は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
STEAM および STEAM ロゴは、米国およびまたはそのほかの国の Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。
※YouTubeはGoogle LLCの商標です。
※インフォメーションの情報は、2025年8月20日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
※画面は開発中のものです。
