【朗報】「デジモン」新作ゲーム、品薄になるほど人気爆発 Steam版の配信遅延は解消済み
2025年10月03日 17時30分更新
バンダイナムコエンターテインメントは10月3日、「デジモンストーリー」シリーズ最新作「デジモンストーリー タイムストレンジャー」のパッケージ版について、一部の販売店で品切れや品薄の状況になっていると告知した。
順次出荷を追加で行なうとしつつ、すぐに遊びたい人はダウンロード版を購入してほしいとアナウンスしている。
＜パッケージ版品薄のお知らせ＞— デジモンゲーム公式アカウント (@Digimon_game) October 3, 2025
現在、多くのお客様にお買い求めいただいており、
一部の販売店様にて「パッケージ通常版」が品切れや品薄の状況となっております。
順次出荷を行ってまいりますが、… pic.twitter.com/BjIpswuHFk
この発表を受けてユーザーからは「今回マジ売れてるな」「すごい！」「ほかの大作の影響を考慮してパケ出荷数を絞っちゃったかな」「実際に店舗で売り切れでした」と驚きの声が寄せられている。
本作は人間世界とデジモンが住む異世界「デジタルワールド・イリアス」2つの世界を行き来し、デジモンを仲間にして冒険する育成RPG。「過去と未来」「人間世界と異世界」 そして「人間とデジモン」という相反する2つの要素が複雑に絡み合い、そこから生まれる絆や葛藤を描く。
対応プラットフォームはPlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）。Steam版は10月3日午前7時よりプレイ可能と予告していたが、約1時間ほど遅延が発生。現在は解消し、普通にプレイ可能となっている。
2019年に発売した「デジモンストーリー サイバースルゥース ハッカーズメモリー」以来、6年ぶりの「デジモンストーリー」シリーズ最新作（※）。どこまで人気が爆発し販売本数が伸びるのか、今後の動向にも注目したい。
※「デジモン」のゲームとしては2022年に「デジモンサヴァイブ」が発売
【ゲーム情報】
タイトル：デジモンストーリー タイムストレンジャー
ジャンル：育成RPG
販売：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：発売中（2025年10月2日）
価格：
通常版：8910円（パッケージ／ダウンロード）
限定版：1万6280円（パッケージ）
フィギュア付き限定版：2万8380円（パッケージ）
超特装版：4万5650円（パッケージ）
デラックスエディション：1万1000円（ダウンロード）
アルティメットエディション：1万4300円（ダウンロード）
CERO：C（15歳以上対象）
©本郷あきよし・東映アニメーション ©Bandai Namco Entertainment Inc.
※画像は開発中のものです。実際の製品とは異なる場合があります。
※情報はインフォメーション配信日現在のものです。発表後、予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
©2025 Sony Interactive Entertainment Inc. “プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
©2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。
