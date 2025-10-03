バンダイナムコエンターテインメントは10月3日、「デジモンストーリー」シリーズ最新作「デジモンストーリー タイムストレンジャー」のパッケージ版について、一部の販売店で品切れや品薄の状況になっていると告知した。

順次出荷を追加で行なうとしつつ、すぐに遊びたい人はダウンロード版を購入してほしいとアナウンスしている。

この発表を受けてユーザーからは「今回マジ売れてるな」「すごい！」「ほかの大作の影響を考慮してパケ出荷数を絞っちゃったかな」「実際に店舗で売り切れでした」と驚きの声が寄せられている。

本作は人間世界とデジモンが住む異世界「デジタルワールド・イリアス」2つの世界を行き来し、デジモンを仲間にして冒険する育成RPG。「過去と未来」「人間世界と異世界」 そして「人間とデジモン」という相反する2つの要素が複雑に絡み合い、そこから生まれる絆や葛藤を描く。

対応プラットフォームはPlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）。Steam版は10月3日午前7時よりプレイ可能と予告していたが、約1時間ほど遅延が発生。現在は解消し、普通にプレイ可能となっている。

2019年に発売した「デジモンストーリー サイバースルゥース ハッカーズメモリー」以来、6年ぶりの「デジモンストーリー」シリーズ最新作（※）。どこまで人気が爆発し販売本数が伸びるのか、今後の動向にも注目したい。

※「デジモン」のゲームとしては2022年に「デジモンサヴァイブ」が発売

【ゲーム情報】

タイトル：デジモンストーリー タイムストレンジャー

ジャンル：育成RPG

販売：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：発売中（2025年10月2日）

価格：

通常版：8910円（パッケージ／ダウンロード）

限定版：1万6280円（パッケージ）

フィギュア付き限定版：2万8380円（パッケージ）

超特装版：4万5650円（パッケージ）

デラックスエディション：1万1000円（ダウンロード）

アルティメットエディション：1万4300円（ダウンロード）

CERO：C（15歳以上対象）

©本郷あきよし・東映アニメーション ©Bandai Namco Entertainment Inc.

※画像は開発中のものです。実際の製品とは異なる場合があります。

※情報はインフォメーション配信日現在のものです。発表後、予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

©2025 Sony Interactive Entertainment Inc. “プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

©2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。