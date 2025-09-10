ゲーム  >  「ポケモンGO」浮き輪コダック9月14日まで　「可愛すぎ」「コンシェルジュの雰囲気いいね」

「ポケモンGO」浮き輪コダック9月14日まで　「可愛すぎ」「コンシェルジュの雰囲気いいね」

2025年09月10日 14時45分更新

文● Zenon／ASCII

　位置情報ゲームアプリ「Pokémon GO」にて9月9日、浮き輪をつけたコダックが登場する「ポケモンコンシェルジュ」セレブレーションイベントが開催した。期間は9月14日20時まで。

　これは、Netflixで配信中のアニメ「ポケモンコンシェルジュ」とのコラボイベント。期間限定で浮き輪をつけたコダックのほか、トドグラー、ウインディなどと出会える。

　ポケモンをつかまえた際に獲得できる「ポケモンのアメ」が2倍になるなど、イベントボーナスも実施。浮き輪をつけた「コダック」を野生でつかまえると、運が良ければ色違いや「スペシャル背景」がともなっていることがあるという。

　また、イベント中に「GOスナップショット」を撮影すると、「ポケモンコンシェルジュ」の登場人物が写り込んでくることも。

　さっそく浮き輪コダックをゲットしたユーザーからは、「ありがとう！」「可愛すぎ」「コンシェルジュの雰囲気いいね」と好評の声が寄せられている。

・イベントの詳細はこちら
https://pokemongo.com/post/pokemon-concierge-2025

 

【ゲーム情報】

タイトル：Pokémon GO
ジャンル：位置情報ゲーム
配信：Niantic
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2016年7月6日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

©2025 Niantic, Inc. ©2025 Pokémon. ©1995–2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.
※ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
※ゲームを遊ぶときは、周囲の状況をよく確認し、立ち止まって操作してください。
※基本プレイ無料＊一部ゲーム内課金あり。
※未成年の方へ：有料アイテムを購入する時は、必ず保護者の方の許可をもらうか、一緒に買うようにしてください。
AppleとAppleロゴは、美国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。
Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google Inc.の商標です。

■関連サイト

この記事をシェアしよう

ASCII.jpの最新情報を購読しよう

カテゴリートップへ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています