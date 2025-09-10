位置情報ゲームアプリ「Pokémon GO」にて9月9日、浮き輪をつけたコダックが登場する「ポケモンコンシェルジュ」セレブレーションイベントが開催した。期間は9月14日20時まで。

これは、Netflixで配信中のアニメ「ポケモンコンシェルジュ」とのコラボイベント。期間限定で浮き輪をつけたコダックのほか、トドグラー、ウインディなどと出会える。

ポケモンをつかまえた際に獲得できる「ポケモンのアメ」が2倍になるなど、イベントボーナスも実施。浮き輪をつけた「コダック」を野生でつかまえると、運が良ければ色違いや「スペシャル背景」がともなっていることがあるという。

また、イベント中に「GOスナップショット」を撮影すると、「ポケモンコンシェルジュ」の登場人物が写り込んでくることも。

さっそく浮き輪コダックをゲットしたユーザーからは、「ありがとう！」「可愛すぎ」「コンシェルジュの雰囲気いいね」と好評の声が寄せられている。

・イベントの詳細はこちら

https://pokemongo.com/post/pokemon-concierge-2025

