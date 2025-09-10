「ポケモンGO」浮き輪コダック9月14日まで 「可愛すぎ」「コンシェルジュの雰囲気いいね」
2025年09月10日 14時45分更新
位置情報ゲームアプリ「Pokémon GO」にて9月9日、浮き輪をつけたコダックが登場する「ポケモンコンシェルジュ」セレブレーションイベントが開催した。期間は9月14日20時まで。
『Pokémon GO』で、Netflixシリーズ「ポケモンコンシェルジュ」の新エピソード配信を記念したコラボイベントが開催中！— ポケモン公式 (@Pokemon_cojp) September 9, 2025
浮き輪をつけたコダックのほか、トドグラー、ウインディなど、作品に登場するポケモンやキャラクターたちに出会えるよ。
ぜひチェックしてね！https://t.co/3zBN3FHToE… pic.twitter.com/9fA36rpzbp
これは、Netflixで配信中のアニメ「ポケモンコンシェルジュ」とのコラボイベント。期間限定で浮き輪をつけたコダックのほか、トドグラー、ウインディなどと出会える。
ポケモンをつかまえた際に獲得できる「ポケモンのアメ」が2倍になるなど、イベントボーナスも実施。浮き輪をつけた「コダック」を野生でつかまえると、運が良ければ色違いや「スペシャル背景」がともなっていることがあるという。
また、イベント中に「GOスナップショット」を撮影すると、「ポケモンコンシェルジュ」の登場人物が写り込んでくることも。
さっそく浮き輪コダックをゲットしたユーザーからは、「ありがとう！」「可愛すぎ」「コンシェルジュの雰囲気いいね」と好評の声が寄せられている。
【ゲーム情報】
タイトル：Pokémon GO
ジャンル：位置情報ゲーム
配信：Niantic
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2016年7月6日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
