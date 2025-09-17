ポケモンは9月16日、位置情報ゲームアプリ「Pokémon GO」にて「エスパーウィーク：占拠」イベントを開催中だと告知した。5kmタマゴから「イエッサン」が初登場する。イベント期間は9月21日20時まで。

イエッサンはタマゴからのみ出現するポケモンで、オスメスありの色違いも確認されている。

イベント期間中は「ふかそうち」に入れたタマゴのかえる距離が1/2になるほか、ナイススロー以上で獲得できる「ポケモンのアメ」の量が増加するボーナスも実施。また、「ケーシィ」「ルナトーン」「ソルロック」「ダンバル」が野生で出現するようになる。

ユーザーからは早速「イエッサン産まれた！」「はじめましてイエッサン」「可愛すぎる…推したい」「色違いスタートという豪運」「そもそも5kmタマゴが出ないんだが？」とイベントを楽しんでいる声が寄せられている。

この機会にぜひ「イエッサン」ゲットを目指してみてはいかがだろうか。

・ニュースページはこちら

https://pokemongo.com/ja/post/psychic-spectacular-tgr-2025

【ゲーム情報】

タイトル：Pokémon GO

ジャンル：位置情報ゲーム

配信：Niantic

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2016年7月6日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）