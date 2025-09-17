「ポケモンGO」イエッサン登場 イベント「エスパーウィーク：占拠」9月21日まで
2025年09月17日 12時00分更新
ポケモンは9月16日、位置情報ゲームアプリ「Pokémon GO」にて「エスパーウィーク：占拠」イベントを開催中だと告知した。5kmタマゴから「イエッサン」が初登場する。イベント期間は9月21日20時まで。
イエッサンはタマゴからのみ出現するポケモンで、オスメスありの色違いも確認されている。
イベント期間中は「ふかそうち」に入れたタマゴのかえる距離が1/2になるほか、ナイススロー以上で獲得できる「ポケモンのアメ」の量が増加するボーナスも実施。また、「ケーシィ」「ルナトーン」「ソルロック」「ダンバル」が野生で出現するようになる。
ユーザーからは早速「イエッサン産まれた！」「はじめましてイエッサン」「可愛すぎる…推したい」「色違いスタートという豪運」「そもそも5kmタマゴが出ないんだが？」とイベントを楽しんでいる声が寄せられている。
この機会にぜひ「イエッサン」ゲットを目指してみてはいかがだろうか。
・ニュースページはこちら
https://pokemongo.com/ja/post/psychic-spectacular-tgr-2025
【ゲーム情報】
タイトル：Pokémon GO
ジャンル：位置情報ゲーム
配信：Niantic
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2016年7月6日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
©2025 Niantic, Inc. ©2025 Pokémon. ©1995–2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.
※ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
※ゲームを遊ぶときは、周囲の状況をよく確認し、立ち止まって操作してください。
※基本プレイ無料＊一部ゲーム内課金あり。
※未成年の方へ：有料アイテムを購入する時は、必ず保護者の方の許可をもらうか、一緒に買うようにしてください。
AppleとAppleロゴは、美国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。
Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google Inc.の商標です。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう