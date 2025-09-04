ナイアンティックは9月4日、位置情報ゲームアプリ「Pokémon GO」にて「パルキア（オリジンフォルム）」の「レイドアワー」で発生していた問題を解消したと告知。その対応として、9月10日17時～19時に、全トレーナーを対象に該当の「レイドアワー」をあらためて開催すると発表した。

このイベントは、9月3日18時～19時に開催されるはずだったもの。「パルキア（オリジンフォルム）」が出現するレイドバトルで勝利すると、特別なわざ「あくうせつだん」を覚えたパルキアをゲットできる（かもしれない）という内容だ。

どんな問題が発生したのかは明言されていないが、時間になってもパルキアが出現しなかったという声はユーザーからあがっていた。NianticHelp公式X（Twitter）にて9月4日2時に問題の告知、12時に問題の解消が報告され、後日開催の告知がされている。

ユーザーからは「再開催は嬉しい」「今度は2時間開催か」と対応に感謝する声もあれば、「時間は18時～20時がよかった」「平日17時は仕事してますわー」「なぜ時間を前倒しにするのか…」と、時間の設定に不満を述べる声もあがっていた。

