「ポケモンGO」パルキアレイド、不具合で再開催へ 9月10日17時から
2025年09月04日 14時10分更新
ナイアンティックは9月4日、位置情報ゲームアプリ「Pokémon GO」にて「パルキア（オリジンフォルム）」の「レイドアワー」で発生していた問題を解消したと告知。その対応として、9月10日17時～19時に、全トレーナーを対象に該当の「レイドアワー」をあらためて開催すると発表した。
このイベントは、9月3日18時～19時に開催されるはずだったもの。「パルキア（オリジンフォルム）」が出現するレイドバトルで勝利すると、特別なわざ「あくうせつだん」を覚えたパルキアをゲットできる（かもしれない）という内容だ。
どんな問題が発生したのかは明言されていないが、時間になってもパルキアが出現しなかったという声はユーザーからあがっていた。NianticHelp公式X（Twitter）にて9月4日2時に問題の告知、12時に問題の解消が報告され、後日開催の告知がされている。
トレーナーの皆さん、「パルキア（オリジンフォルム）」の「レイドアワー」で発生していた問題を解決いたしました。本不具合への対応として、日本時間9月10日17:00～19:00に、全トレーナーを対象に該当の「レイドアワー」を改めて開催します。#ポケモンGOhttps://t.co/i6Ri3duoKm— @NianticHelpJP (@niantichelpjp) September 4, 2025
ユーザーからは「再開催は嬉しい」「今度は2時間開催か」と対応に感謝する声もあれば、「時間は18時～20時がよかった」「平日17時は仕事してますわー」「なぜ時間を前倒しにするのか…」と、時間の設定に不満を述べる声もあがっていた。
【ゲーム情報】
タイトル：Pokémon GO
ジャンル：位置情報ゲーム
配信：Niantic
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2016年7月6日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
©2025 Niantic, Inc. ©2025 Pokémon. ©1995–2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.
※ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
※ゲームを遊ぶときは、周囲の状況をよく確認し、立ち止まって操作してください。
※基本プレイ無料＊一部ゲーム内課金あり。
※未成年の方へ：有料アイテムを購入する時は、必ず保護者の方の許可をもらうか、一緒に買うようにしてください。
AppleとAppleロゴは、美国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。
Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google Inc.の商標です。
