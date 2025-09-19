「ポケモンGO」4つ星ダイマックスジュラルドン初登場 9月30日から
2025年09月19日 14時00分更新
ポケモンは9月18日、位置情報ゲームアプリ「Pokémon GO」にて「スチールスカイライン」イベントを告知した。4つ星の「マックスバトル」で「ダイマックスジュラルドン」が初登場する。イベント期間は9月30日10時～10月7日20時まで。
期間中はディグダ（アローラのすがた）やココドラ、ドーミラーなど「はがね」タイプのポケモンが野生で多く出現する。なお、色違いのジュラルドンも同時実装されるとのこと。
イベント限定の「フィールドリサーチ」タスクや無料で楽しめる「タイムチャレンジ」も実施予定。
また、先の話にはなるが10月4日からは「メガメタグロス」のレイド・デイも開催予定。そちらもあわせてお見逃しなく。
【ゲーム情報】
タイトル：Pokémon GO
ジャンル：位置情報ゲーム
配信：Niantic
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2016年7月6日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
©2025 Niantic, Inc. ©2025 Pokémon. ©1995–2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.
※ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
※ゲームを遊ぶときは、周囲の状況をよく確認し、立ち止まって操作してください。
※基本プレイ無料＊一部ゲーム内課金あり。
※未成年の方へ：有料アイテムを購入する時は、必ず保護者の方の許可をもらうか、一緒に買うようにしてください。
AppleとAppleロゴは、美国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。
Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google Inc.の商標です。
