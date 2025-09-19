ポケモンは9月18日、位置情報ゲームアプリ「Pokémon GO」にて「スチールスカイライン」イベントを告知した。4つ星の「マックスバトル」で「ダイマックスジュラルドン」が初登場する。イベント期間は9月30日10時～10月7日20時まで。

期間中はディグダ（アローラのすがた）やココドラ、ドーミラーなど「はがね」タイプのポケモンが野生で多く出現する。なお、色違いのジュラルドンも同時実装されるとのこと。

イベント限定の「フィールドリサーチ」タスクや無料で楽しめる「タイムチャレンジ」も実施予定。

また、先の話にはなるが10月4日からは「メガメタグロス」のレイド・デイも開催予定。そちらもあわせてお見逃しなく。

