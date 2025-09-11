これはガチホラー「ポケモンレジェンズ Z-A」メガカラマネロ参戦決定 「洗脳怖いわぁ」「ゲーミングカラマネロォ！」
2025年09月11日 14時30分更新
ポケモンは9月10日、「Pokémon LEGENDS Z-A」（ゼットエー）に新登場する「メガカラマネロ」に関する情報を公開した。
これは、「カラマネロの人気爆発!? ミアレニュース放送中」と称したニュース映像で発表された。映像では、人々が正気を失い「別人」のようになる様子を取り上げている。その黒幕はメガシンカしたぎゃくてんポケモン「メガカラマネロ」であり、人々を洗脳していたのだという。
また、公式から追加でメガカラマネロの特徴や紹介映像も公開。メガシンカによって脳が肥大化したカラマネロはサイコパワーがあふれて輝き、人格や記憶までも自在に書き換える能力を持つとのこと。
トレーナーすらも駒として見ており、催眠術にかけてくることもあるとか。この発表を受けてユーザーからは「メガウツボットが可愛く見えるくらいのガチホラー」「洗脳怖いわぁ」「こんな短時間でゾッとしたのは初めてだ」「ゲーミングカラマネロォ！」と、恐れおののく声が寄せられている。
メガカイリュー、メガウツボット、メガルチャブルと、続々発表される新メガシンカポケモンたち。今後もどんなポケモンが登場するのか、続報に期待しよう。
なお、先日文字や画像が「逆転」する異変を起こしていたポケモン情報局公式Xからは、以下の声明が発表された。担当者は記憶がないなどと供述しており、メガカラマネロとの因果関係は不明だという。
9月9日から10日にかけて投稿された画像や文章について pic.twitter.com/2SGWgZpJAk— 【公式】ポケモン情報局 (@poke_times) September 10, 2025
【ゲーム情報】
タイトル：Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）
ジャンル：アクションRPG
発売：ポケモン
販売：任天堂
開発：ゲームフリーク
プラットフォーム：Nintendo Switch
発売日：2025年10月16日
価格：
本体：7128円（パッケージ）／7100円（ダウンロード）
Nintendo Switch 2 Edition：8128円（パッケージ）／8100円（ダウンロード）
アップグレードパス：1000円（ダウンロードのみ）
CERO：A（全年齢対象）
©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※ゲーム画面はすべて開発中のものです。
※製品の内容や仕様などは変更される場合があります。
