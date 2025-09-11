ポケモンは9月10日、「Pokémon LEGENDS Z-A」（ゼットエー）に新登場する「メガカラマネロ」に関する情報を公開した。

これは、「カラマネロの人気爆発!? ミアレニュース放送中」と称したニュース映像で発表された。映像では、人々が正気を失い「別人」のようになる様子を取り上げている。その黒幕はメガシンカしたぎゃくてんポケモン「メガカラマネロ」であり、人々を洗脳していたのだという。

また、公式から追加でメガカラマネロの特徴や紹介映像も公開。メガシンカによって脳が肥大化したカラマネロはサイコパワーがあふれて輝き、人格や記憶までも自在に書き換える能力を持つとのこと。

トレーナーすらも駒として見ており、催眠術にかけてくることもあるとか。この発表を受けてユーザーからは「メガウツボットが可愛く見えるくらいのガチホラー」「洗脳怖いわぁ」「こんな短時間でゾッとしたのは初めてだ」「ゲーミングカラマネロォ！」と、恐れおののく声が寄せられている。

メガカイリュー、メガウツボット、メガルチャブルと、続々発表される新メガシンカポケモンたち。今後もどんなポケモンが登場するのか、続報に期待しよう。

なお、先日文字や画像が「逆転」する異変を起こしていたポケモン情報局公式Xからは、以下の声明が発表された。担当者は記憶がないなどと供述しており、メガカラマネロとの因果関係は不明だという。

【ゲーム情報】

タイトル：Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）

ジャンル：アクションRPG

発売：ポケモン

販売：任天堂

開発：ゲームフリーク

プラットフォーム：Nintendo Switch

発売日：2025年10月16日

価格：

本体：7128円（パッケージ）／7100円（ダウンロード）

Nintendo Switch 2 Edition：8128円（パッケージ）／8100円（ダウンロード）

アップグレードパス：1000円（ダウンロードのみ）

CERO：A（全年齢対象）

©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。