ポケモンは8月29日、位置情報ゲームアプリ「Pokémon GO」にてポケモンの大量発生イベント「コミュニティ・デイ」の告知を行った。8月30日14時～17時の期間中、ことりポケモン「ココガラ」がいつもより多く出現する。

イベント開始から9月6日22時までにココガラをアーマーガアまで進化させると、特別なスペシャルアタック「エアカッター」を覚える。

イベント期間中は「ふかそうち」に入れたタマゴのかえる距離が1/4になるほか、「ポケモンのアメ」の獲得量が2倍になったり、ルアーモジュールの効果が3時間持続するなど、集中してプレイするチャンス。

この機会にぜひお気に入りの「ココガラ」をゲットし、アーマーガアまで進化させてみてはいかがだろうか。

・ニュースページはこちら

https://pokemongo.com/news/communityday-august-2025-rookidee

【ゲーム情報】

タイトル：Pokémon GO

ジャンル：位置情報ゲーム

配信：Niantic

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2016年7月6日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）