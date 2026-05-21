バンダイナムコエンターテインメントは5月21日、Nintendo Switch 2にて『Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition』を発売。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が6930円、ダウンロード専売のPremium Editionが9900円だ。

発売を記念して、テーマソング「HIBANA」を使用した「ローンチショートトレーラー」を公開。また、『テイルズ オブ アライズ』関連賞品が当たる発売カウントダウンキャンペーンも開催している。

さらに、主人公・アルフェン役の佐藤拓也さん、ヒロイン・シオン役の下地紫野さんの発売を記念したコメント動画も公開中なので、お見逃しなく。

▼ローンチショートトレーラーはこちら

https://youtu.be/fV1dT75XyMo

▼キャストコメント

https://youtu.be/ho2B9Esxdiw

■発売カウントダウンキャンペーン開催中！ リプライで豪華賞品があたるWチャンス！

本作の公式X「Tales of ARISE - テイルズ オブ アライズ 【Official】（@Tales_of_ARISE）」にて、『「Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition」発売カウントダウンキャンペーン』を開催中。

フォロー＆リポストした人の中から抽選でオリジナルグッズが当たり、さらに該当投稿にリプライで豪華賞品が当たるWチャンスとなっている。ぜひ参加してみよう。

【キャンペーン概要】

キャンペーン期間：

第1弾：2026年5月19日～5月31日23時59分まで

第2弾：2026年5月20日～5月31日23時59分まで

応募方法：

1. 公式X（@Tales_of_ARISE）をフォロー

2. 該当投稿をリポストでリポスト賞に応募

3. 指定の投稿にハッシュタグ「＃いつでもアライズ」をつけてリプライでリプライ賞のWチャンス！

賞品：

第1弾：【リポスト賞】ポスター……5名

【リプライ賞】ノベルティいずれか1つ…計6名

第2弾：【リポスト賞】マルチケース……10名

【リプライ賞】サイン入り色紙（佐藤拓也さん・下地紫野さん）……各1名

キャンペーン規約：https://toarise.tales-ch.jp/nsw/special/camp_02.html

【スクリーンショット】

【ゲーム情報】

タイトル：Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition

ジャンル：心の黎明を告げるRPG

販売：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2026年5月21日）

価格：

通常版：6930円（パッケージ版／ダウンロード版）

Premium Edition：9900円（ダウンロード版）

プレミアムアップグレードパック：3300円（ダウンロード版）

SAOコラボレーションパック：550円（ダウンロード版）

CERO：C（15才以上対象）