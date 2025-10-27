バンダイナムコエンターテインメントより発売中のRPG「Tales of ARISE（テイルズ オブ アライズ）」のPC（Steam）版が、現在75％オフセールを実施中だ。

本作は“継承と進化”をテーマにして開発された「テイルズ オブ」シリーズ25周年記念タイトル。ユーザーからの人気が高いマザーシップタイトルのなかでは最新作となる作品だ。

水彩画とアニメ表現を融合させた美しいグラフィックや、進化したアクションバトル、そして2つの星の宿命をめぐる壮大な物語。ufotable制作のアニメーションが各所に挿入され、ゲームを盛り上げた。

ゲーム本体が75％オフの1100円で、追加ストーリーを楽しめるDLCも同梱された「Tales of ARISE - Beyond the Dawn Deluxe Edition」なら50％オフの4730円で購入できる。お得なこの機会をお見逃しなく。

・Steamページはこちら

https://store.steampowered.com/app/740130/Tales_of_ARISE/

©Bandai Namco Entertainment Inc.