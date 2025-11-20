もう9年前の作品ってマジ…？「テイルズ オブ ベルセリア」リマスター版、2026年2月26日発売へ
バンダイナムコエンターテインメントは11月19日、シリーズ30周年を記念して進行中の「テイルズ オブ」シリーズ リマスタープロジェクトについて、次弾タイトルを「テイルズ オブ ベルセリア リマスター」に決定した。
作品のキャッチコピーは「君が君らしく生きるためのRPG」で、発売日は2026年2月26日。価格は通常版で6930円（パッケージ／ダウンロード）となる。
本作は、2016年に発売された「テイルズ オブ ベルセリア」のリマスター作品。シリーズ初の女性単独主人公によって紡がれる重厚なストーリーや、プレイスタイルに合わせて誰でも手軽に楽しめる爽快感のあるバトルシステムはそのままに、より遊びやすくなって現世代機に登場する。なお、一部表現内容を海外仕様に修正しているため、若干演出がオリジナル版と異なる部分があるとのこと。
リマスタープロジェクトでおなじみの仕様として、目的地アイコンの表示やフィールド・ダンジョン内で敵とのエンカウントをOFFできる機能などの便利機能が追加。「グレードショップ」も初期開放されており、より快適にゲームをプレイできる。
一部DLCをのぞき、オリジナル版当時のDLCを70種類以上収録。シリーズおなじみのキャラクターになりきれる衣装やお役立ちアイテムなど、ゲームをより楽しむためのコンテンツが盛りだくさんだ。
ピンバッジやアクリルジオラマ、イラストカード8枚セットにフレークシール14枚セットが付いた「特装版」。デジタルアートブックやサウンドトラック、バトルBGMパック、パラメータを底上げするアイテムが入った「デラックスエディション」も合わせて販売する。
パッケージ版はリバーシブルジャケットとなっており、表裏で2種類のデザインを楽しめる。
発表を受けてユーザーからは「ベルセリアは名作」「Switchしか持ってないので移植はありがたい」「ゼスティリア未プレイでも全く問題ないぞ！」「嬉しいです、2月が楽しみ！」と期待する声が寄せられるいっぽう、「2つ前の作品をもうリマスターか」「作品としては好きだが…」「エクシリア2どこいった？」など、順序に疑問を覚える声も多かった。
また、「おいおい、ベルセリアなんて最近のゲームじゃないか……え、もう9年前の作品ってマジ…？」と、時代の流れを感じて愕然とする声も。
「テイルズ オブ」30周年プロジェクトとして展開中のリマスター施策だが、果たして多くのファンが待ち望む“今はもう遊べない作品”のリマスターか、“シリーズ完全新作”は今後発表されるのか、続報に期待したい。
【ゲーム情報】
タイトル：テイルズ オブ ベルセリア リマスター
ジャンル：君が君らしく生きるためのRPG
販売：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：2026年2月26日 ※Steam版は2月27日
価格：
通常版：6930円（パッケージ／ダウンロード）
デラックスエディション：9350円（ダウンロード）
特装版：1万4080円（パッケージ）
デラックスアップグレードパック：3300円（ダウンロード）
アイテムのみ：7920円
プレイ人数：1人、バトルのみ最大4人
CERO：B（12歳以上対象）
