やったー！モス「月見フォカッチャ」が復活、より濃厚になってパリとろっ

モスバーガーは9月10日から11月中旬まで、「月見フォカッチャ」「バーベキューフォカッチャ」「メンチカツチーズバーガー」を期間限定で発売します。

人気「月見フォカッチャ」が濃厚リニューアル！

モスバーガーは2022年から「月見」商品を販売して今年で4年目。初回登場時は、予想をうわまわる売行きで一時休売にもなった「月見フォカッチャ」が今年も登場です。



「バーベキューフォカッチャ」もあわせて販売されます。

▲月見フォカッチャ 590円

「月見フォカッチャ」は、天然羊腸を使用した馬蹄形ソーセージにモスオリジナルのバーベキューソースと半熟風たまごを合わせ、フォカッチャでサンドしたメニューです。

今年は卵黄ソースの濃厚さを増すために醤油の配合を見直し、よりコクのある味わいにリニューアル。半熟風たまごには「卵殻」から作られた卵殻カルシウムも使用されています。

▲バーベキューフォカッチャ 520円

「バーベキューフォカッチャ」は、ジューシーで歯ごたえのある馬蹄形ソーセージをフォカッチャで挟んだ商品で、キャベツや素揚げなすを具材にしたバーベキューソースを特徴としています。塩麴を加えた生地はしっとり柔らかく、燻した香りがアクセント。

裏月見として“サクじゅわっ”食感の

「メンチカツチーズバーガー」登場

さらに、昨年“裏月見”として登場したボリュームメニュー「メンチカツフォカッチャ」が今年は「メンチカツバーガー」に様変わりしました。

▲メンチカツチーズバーガー 480円

「メンチカツチーズバーガー」は、牛と豚の合挽肉を使ったメンチカツをサクッと揚げ、カツソースに絡めた一品です。

噛むと肉汁が広がり、赤ワインを加えた奥深い味わいとチーズのまろやかさが合わさって、ボリューム感のある仕上がりといいます。キャベツやカロリーハーフマヨネーズタイプも組み合わせ、シンプルながら満足感のあるバーガー。

3つの“月見”メニューで秋を満喫！

肉の旨みがたっぷりで、食欲の秋にぴったりの「メンチカツチーズバーガー」は、“裏月見”シリーズの新作として登場します。

“裏月見”シリーズは、十五夜のお月見をイメージした「月見フォカッチャ」に対し、その対称となる二十六夜をイメージしたモス独自の“月見”シリーズです。

毎年登場する度話題になり「月見フォカッチャ」もさらに濃厚になって復活し、期待値あ高いです。“月見”の世界観をさらに広げてきたモスのラインナップ。食べ比べしてみたくなります！

※価格は税込み表記です。