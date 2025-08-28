9月10日発売
やったー！モス「月見フォカッチャ」が復活、より濃厚になってパリとろっ
2025年08月28日 17時00分更新
モスバーガーは9月10日から11月中旬まで、「月見フォカッチャ」「バーベキューフォカッチャ」「メンチカツチーズバーガー」を期間限定で発売します。
人気「月見フォカッチャ」が濃厚リニューアル！
モスバーガーは2022年から「月見」商品を販売して今年で4年目。初回登場時は、予想をうわまわる売行きで一時休売にもなった「月見フォカッチャ」が今年も登場です。
「バーベキューフォカッチャ」もあわせて販売されます。
▲月見フォカッチャ 590円
「月見フォカッチャ」は、天然羊腸を使用した馬蹄形ソーセージにモスオリジナルのバーベキューソースと半熟風たまごを合わせ、フォカッチャでサンドしたメニューです。
今年は卵黄ソースの濃厚さを増すために醤油の配合を見直し、よりコクのある味わいにリニューアル。半熟風たまごには「卵殻」から作られた卵殻カルシウムも使用されています。
▲バーベキューフォカッチャ 520円
「バーベキューフォカッチャ」は、ジューシーで歯ごたえのある馬蹄形ソーセージをフォカッチャで挟んだ商品で、キャベツや素揚げなすを具材にしたバーベキューソースを特徴としています。塩麴を加えた生地はしっとり柔らかく、燻した香りがアクセント。
裏月見として“サクじゅわっ”食感の
「メンチカツチーズバーガー」登場
さらに、昨年“裏月見”として登場したボリュームメニュー「メンチカツフォカッチャ」が今年は「メンチカツバーガー」に様変わりしました。
▲メンチカツチーズバーガー 480円
「メンチカツチーズバーガー」は、牛と豚の合挽肉を使ったメンチカツをサクッと揚げ、カツソースに絡めた一品です。
噛むと肉汁が広がり、赤ワインを加えた奥深い味わいとチーズのまろやかさが合わさって、ボリューム感のある仕上がりといいます。キャベツやカロリーハーフマヨネーズタイプも組み合わせ、シンプルながら満足感のあるバーガー。
3つの“月見”メニューで秋を満喫！
肉の旨みがたっぷりで、食欲の秋にぴったりの「メンチカツチーズバーガー」は、“裏月見”シリーズの新作として登場します。
“裏月見”シリーズは、十五夜のお月見をイメージした「月見フォカッチャ」に対し、その対称となる二十六夜をイメージしたモス独自の“月見”シリーズです。
毎年登場する度話題になり「月見フォカッチャ」もさらに濃厚になって復活し、期待値あ高いです。“月見”の世界観をさらに広げてきたモスのラインナップ。食べ比べしてみたくなります！
※価格は税込み表記です。
