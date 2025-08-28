このページの本文へ

いいよね。「月見」グルメ大集合！

9月10日発売

やったー！モス「月見フォカッチャ」が復活、より濃厚になってパリとろっ

2025年08月28日 17時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

パリとろっ

　モスバーガーは9月10日から11月中旬まで、「月見フォカッチャ」「バーベキューフォカッチャ」「メンチカツチーズバーガー」を期間限定で発売します。

人気「月見フォカッチャ」が濃厚リニューアル！

　モスバーガーは2022年から「月見」商品を販売して今年で4年目。初回登場時は、予想をうわまわる売行きで一時休売にもなった「月見フォカッチャ」が今年も登場です。

　「バーベキューフォカッチャ」もあわせて販売されます。

▲月見フォカッチャ　590円

　「月見フォカッチャ」は、天然羊腸を使用した馬蹄形ソーセージにモスオリジナルのバーベキューソースと半熟風たまごを合わせ、フォカッチャでサンドしたメニューです。

　今年は卵黄ソースの濃厚さを増すために醤油の配合を見直し、よりコクのある味わいにリニューアル。半熟風たまごには「卵殻」から作られた卵殻カルシウムも使用されています。

▲バーベキューフォカッチャ　520円

　「バーベキューフォカッチャ」は、ジューシーで歯ごたえのある馬蹄形ソーセージをフォカッチャで挟んだ商品で、キャベツや素揚げなすを具材にしたバーベキューソースを特徴としています。塩麴を加えた生地はしっとり柔らかく、燻した香りがアクセント。

裏月見として“サクじゅわっ”食感の
「メンチカツチーズバーガー」登場

　さらに、昨年“裏月見”として登場したボリュームメニュー「メンチカツフォカッチャ」が今年は「メンチカツバーガー」に様変わりしました。

▲メンチカツチーズバーガー　480円

　「メンチカツチーズバーガー」は、牛と豚の合挽肉を使ったメンチカツをサクッと揚げ、カツソースに絡めた一品です。

　噛むと肉汁が広がり、赤ワインを加えた奥深い味わいとチーズのまろやかさが合わさって、ボリューム感のある仕上がりといいます。キャベツやカロリーハーフマヨネーズタイプも組み合わせ、シンプルながら満足感のあるバーガー。

3つの“月見”メニューで秋を満喫！

　肉の旨みがたっぷりで、食欲の秋にぴったりの「メンチカツチーズバーガー」は、“裏月見”シリーズの新作として登場します。

　“裏月見”シリーズは、十五夜のお月見をイメージした「月見フォカッチャ」に対し、その対称となる二十六夜をイメージしたモス独自の“月見”シリーズです。

　毎年登場する度話題になり「月見フォカッチャ」もさらに濃厚になって復活し、期待値あ高いです。“月見”の世界観をさらに広げてきたモスのラインナップ。食べ比べしてみたくなります！

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧