9月12日発売

ドムドムの“戦隊バーガー”がカオスすぎる。ゴレンジャーの色を散りばめた

2025年09月04日 10時20分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　ドムドムハンバーガーは9月12日から、期間限定で「スーパー戦隊バーガー」を発売します。

ゴレンジャーとコラボ！「スーパー戦隊バーガー」

　特撮テレビドラマのヒーロー「秘密戦隊『ゴレンジャー』」をイメージした商品。

▲スーパー戦隊バーガー　単品890円／セット1290円
　※浅草花やしき店・市原ぞうの国店は、単品の販売

　ゴレンジャー5色の食材を組み合わせたユニークなバーガーで、レッドバンズにジューシーなダブルパティを挟み、レタスと目玉焼きといっしょに挟んでいます。

　ブルーチェダーチーズとハーブ入りのピンクトマトソースが彩りと味のアクセントになり、見た目も華やかなバーガーに仕上げています。ダブルパティの「強さ」と、見た目に反した味の「優しさ」でヒーローを表現しているんだとか。

アカレンジャー役：レッドバンズ
アオレンジャー役：ブルーチェダーチーズ
キレンジャー役：目玉焼き
モモレンジャー役：ピンクトマトソース
ミドレンジャー役：レタス

　また、ドムドムオンラインショップでは、ゴレンジャーに変身したどむぞうくんのボールチェーンぬいぐるみ5種が同日8時から発売されます。

食べればヒーロー気分!?

　カラフルで迫力満点の仕上がりはカオスの域で、目の前に出てきた瞬間に圧倒されそうです。ここまでインパクトのあるバーガーはなかなかないので、正直食べるのに少し勇気がいりそうですが……。そのユニークさも含めて楽しみたくなる一品です！

※価格は税込み表記です。
※G×DOMDOM（ジー・ドムドム）での販売はない。

