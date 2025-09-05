松のや初「ローストポーク丼」はご飯大盛り無料でそそる！

松のやは9月10日15時から、「ローストポーク丼」を発売します。

とんかつの松のやで「ローストポーク丼」ライスは大盛無料

とんかつ専門店の「松のや」に、“揚げない”「ローストポーク丼」がメニューに加わります。ローストポーク丼は同チェーンで初の登場。

▲ローストポーク丼 930円（ライス大盛無料）

しっとりやわらかな食感のローストポークをたっぷり盛り付けた丼ぶりです。しょうゆベースのローストポークソースと、この商品のために開発されたレフォールソースの2種類の特製ソースが肉の旨みを引き立てます。

さらに添えられたホースラディッシュが全体の味を引き締め、食べ進めるごとに奥深い味わいが広がります。

素揚げしたキャベツの甘みとシャキシャキ食感もアクセントとなり、卵黄を割ればまろやかな味わいに変化します。

とんかつ屋さんのローストポークに期待！

2種の特製のソースが特徴的な松のやのローストポーク丼。卵黄を割る瞬間を想像しただけで、食欲がそそられます！

ライス大盛り無料なので、がっつり食べたい人からちょっと贅沢気分を味わいたい人まで幅広く楽しめそうです。



とんかつ専門店でローストポークとはちょっと意外ですが、豚肉を扱っているだけ、おいしいローストポークに仕上がっているんだと期待しちゃいます。

※価格は税込み表記です。