Amazonセール情報大紹介！ 第24回

【買い替えのチャンス】写真・動画をまとめて保存できる「おもいでばこ」がAmazonタイムセールで10%OFF！

2025年09月08日 16時00分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール開催中】「おもいでばこ」が特別価格！

　家族の写真や動画をまとめて管理できる人気商品、バッファローのデジタルフォト・アルバム「おもいでばこ PD-2000-Vが、いまだけAmazonタイムセール対象に！

　1TBモデルは通常価格より10%OFFの35,820円、2TBモデル（PD-2000-LV）は46,620円で購入できるチャンスです。

　かつて話題を集めた「おもいでばこ」。古いモデルをお使いの方は、この機会に買い替えを検討する絶好のタイミングです。

アマゾンでバッファロー おもいでばこプレミアム モデル 1TB PD-2000-Vを入手

Amazonタイムセールで選ばれる理由

最新Wi-Fi 6対応で快適

　スマホで撮った4K動画も高速取り込み。自動整理機能付きだから、写真や動画の管理がぐっとラクになります。

大容量1TB/2TBストレージ

　旅行や子どもの成長記録など、膨大なデータもまとめて保存可能。容量不足の心配がありません。

高信頼HDD＋3年保証で安心

　監視カメラ用の高信頼Video HDDを採用。さらに3年保証付きで、大切な思い出を安心して保管できます。

テレビの大画面で家族と楽しむ

　付属のHDMIケーブルでテレビに接続すれば、リビングに集まって大画面で思い出を振り返ることができます。

進化した専用アプリ

　新機能「スマホからの振り分け」や「未送信写真の自動判別」などが追加され、操作がさらに快適になりました。

買い替えに最適なタイミング

　以前の「おもいでばこ」をお持ちの方、容量不足や動作の古さを感じていませんか？ 新モデルPD-2000-Vなら性能も機能も大幅に進化。

　今ならセール価格で手に入るため、旧モデルからの買い替えにぴったりです。

【期間限定】今すぐチェック！

　Amazonタイムセールは在庫や期間が限られています。「欲しい！」と思ったときが購入のベストタイミング。迷っている間にセールが終わる前に手に入れてください。

アマゾンでバッファロー おもいでばこプレミアム モデル 1TB PD-2000-Vを入手

