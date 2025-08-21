荻窪圭の“這いつくばって猫に近づけ” 第934回
猫はエアコンの冷気が嫌いかも問題をこれまで撮影した猫写真で検証してみる
2025年08月21日 12時00分更新
「残暑見舞い」というけれども、もはや残暑ってレベルではなく、この2ヵ月ほど、エアコン入れっぱなし、外出時も猫のためにエアコン入れてるって人も多いようだが、せっかくエアコンを入れてるのに猫がエアコンが入ってない部屋にいるって話をSNSで見かけた。
うちの猫はどうかというと……、まさにその通りなのである。一番暑い真っ昼間、うちの猫は必ずエアコンがない部屋にいるのだ。現在、北に玄関、南にベランダがあるマンション（もちろんペット可）に住んでおり、南向きのリビングはほぼ常時エアコンが入っている。
でも猫は、飯を食うときとブラッシングしろとか遊べとねだるとき以外は、納戸として使っているエアコンを設置してない北向きの部屋で寝てるのである。
この古いiMacが枕としていいらしい。猫の足元にあるのは猫用の「冷感プレート」。これがあるといくらかは涼しいかなと思って置いてるのだが、それなりに気に入ってるらしい。普段は窓を開けてカーテンを閉めてるので、猫はカーテンの裏にいる。
姿が見えないなと名前を呼ぶと、こんな感じで顔を出すのだ。
エアコンが効いている部屋より2～4度くらいは室温が高いのだけど、こっちの方が良いという。小さな窓があるだけの暗くて狭い部屋なので落ち着くのかもしれない。網戸にしているので外の空気を感じられるのだろう。
そして、帰宅するとこんな感じで外を見てるのである。以前、フルサイズのミラーレス一眼で手前の網戸をぼかして、窓枠に顎を乗せてる顔をアップで撮ってみたもの。
でも実際にはこんな感じ。網戸の向こうに黒猫。
そして部屋から出てくると、まずは「エアコンが効いてない場所の中では次に涼しい」廊下である。廊下で気持ちよさそうに伸びる。
うん、廊下は気持ちいいよね。うしろにあるのは猫脱走防止柵。うちの場合は脱走防止というより、玄関の靴を嚙んだり遊んだりするのを防ぐのが一番の目的。
かくして、うちの黒猫ミルは、少なくとも昼間はエアコンが効かない場所を好んでるのだった。そうそう、さっきちょっと話が出た冷感プレートだけど、猫には気持ちいいらしい。次の写真は2018年の夏なのだけど、冷感プレートがある場所を好んでぐたっと昼寝してたのだ。
うちにあるのは猫好きの友人からいただいたものなのだけど、猫はけっこうよろこんでくれるようなのでオススメ。
では他の猫はどうなのか。2年前の夏、保護猫シェルターqueueで撮った写真をどうぞ。エアコン真下で、冷気が直接当たらないところに入り込んでたのだった。
猫はエアコンの冷気が苦手なのか問題……。気になるところではあるけれども、さすがに外気温が35度を越えるような昨今であるから、留守にするときも少し設定温度を上げはするものの、エアコンをつけっぱなしにし、猫があまりこない部屋を冷やしております。
