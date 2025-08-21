このページの本文へ

荻窪圭の“這いつくばって猫に近づけ” 第934回

猫はエアコンの冷気が嫌いかも問題をこれまで撮影した猫写真で検証してみる

2025年08月21日 12時00分更新

文● 荻窪 圭／猫写真家　編集●ASCII

猫

暑すぎてエアコンなしではいられない昨今の真夏。でも猫的にはエアコンが効いた部屋より廊下の方が気持ちいいらしい。廊下にぺったり。2025年8月 ソニー Cyber-shot RX1R III

　「残暑見舞い」というけれども、もはや残暑ってレベルではなく、この2ヵ月ほど、エアコン入れっぱなし、外出時も猫のためにエアコン入れてるって人も多いようだが、せっかくエアコンを入れてるのに猫がエアコンが入ってない部屋にいるって話をSNSで見かけた。

　うちの猫はどうかというと……、まさにその通りなのである。一番暑い真っ昼間、うちの猫は必ずエアコンがない部屋にいるのだ。現在、北に玄関、南にベランダがあるマンション（もちろんペット可）に住んでおり、南向きのリビングはほぼ常時エアコンが入っている。

　でも猫は、飯を食うときとブラッシングしろとか遊べとねだるとき以外は、納戸として使っているエアコンを設置してない北向きの部屋で寝てるのである。

猫

うちの猫の夏の定位置は、エアコンとはもっとも縁がないここ。北向きの部屋で昔のiMacを枕にくつろいでおります。2025年6月 アップル iPhone 16 Pro

　この古いiMacが枕としていいらしい。猫の足元にあるのは猫用の「冷感プレート」。これがあるといくらかは涼しいかなと思って置いてるのだが、それなりに気に入ってるらしい。普段は窓を開けてカーテンを閉めてるので、猫はカーテンの裏にいる。

　姿が見えないなと名前を呼ぶと、こんな感じで顔を出すのだ。

猫

名前を呼んだらカーテン裏からひょこっと現れたの図。昼間は水を飲んだり餌を食べる以外は、ほぼここにいるのだった。2025年7月 OMD OM SYSTEM OM-5 MarkII

　エアコンが効いている部屋より2～4度くらいは室温が高いのだけど、こっちの方が良いという。小さな窓があるだけの暗くて狭い部屋なので落ち着くのかもしれない。網戸にしているので外の空気を感じられるのだろう。

　そして、帰宅するとこんな感じで外を見てるのである。以前、フルサイズのミラーレス一眼で手前の網戸をぼかして、窓枠に顎を乗せてる顔をアップで撮ってみたもの。

猫

網戸越しに窓枠顎のせ黒猫。50mm F2のレンズを付けてやると、手前の網戸がぼけてきれいに撮れるのだ。2023年8月 ソニー α7C II

　でも実際にはこんな感じ。網戸の向こうに黒猫。

猫

肉眼ではこんな風に見えるのである。2025年8月 アップル iPhone 16 Pro

　そして部屋から出てくると、まずは「エアコンが効いてない場所の中では次に涼しい」廊下である。廊下で気持ちよさそうに伸びる。

猫

廊下に出たらまず壁を使って伸びるのである。後ろにあるのは脱走防止策。2025年8月 ソニー Cyber-shot RX1R III

　うん、廊下は気持ちいいよね。うしろにあるのは猫脱走防止柵。うちの場合は脱走防止というより、玄関の靴を嚙んだり遊んだりするのを防ぐのが一番の目的。

　かくして、うちの黒猫ミルは、少なくとも昼間はエアコンが効かない場所を好んでるのだった。そうそう、さっきちょっと話が出た冷感プレートだけど、猫には気持ちいいらしい。次の写真は2018年の夏なのだけど、冷感プレートがある場所を好んでぐたっと昼寝してたのだ。

猫

冷感プレートを置いておくと、猫はその上で好んでくつろぐのだった。エアコンは苦手でも冷感プレートは気持ちいいらしい。2018年7月 オリンパス OM-D E-M1 Mark II

　うちにあるのは猫好きの友人からいただいたものなのだけど、猫はけっこうよろこんでくれるようなのでオススメ。

　では他の猫はどうなのか。2年前の夏、保護猫シェルターqueueで撮った写真をどうぞ。エアコン真下で、冷気が直接当たらないところに入り込んでたのだった。

猫

エアコンの冷気を嫌ったのかどうかわからないけど、冷気を避けつつほどよく涼しい場所を見つけてたのだった。2023年7月 アップル iPhone 14 Pro

　猫はエアコンの冷気が苦手なのか問題……。気になるところではあるけれども、さすがに外気温が35度を越えるような昨今であるから、留守にするときも少し設定温度を上げはするものの、エアコンをつけっぱなしにし、猫があまりこない部屋を冷やしております。

筆者紹介─荻窪 圭

 
著者近影 荻窪圭

老舗のデジタル系フリーライター兼猫カメラマン。今はカメラやスマホ関連が中心で毎月何かしらのデジカメをレビューするかたわら、趣味が高じて自転車の記事や古地図を使った街歩きのガイド、歴史散歩本の執筆も手がける。単行本は『ともかくもっとカッコイイ写真が撮りたい！』(MdN。共著)、『デジタル一眼レフカメラが上手くなる本』(翔泳社。共著)、『古地図と地形図で楽しむ東京の神社』(光文社 知恵の森文庫)、『東京「多叉路」散歩』(淡交社)、『古地図と地形図で発見！ 鎌倉街道伝承を歩く』(山川出版社)など多数。Instagramのアカウントは ogikubokeiで、主にiPhoneで撮った猫写真を上げている。Twitterアカウント @ogikubokei。ブログは http://ogikubokei.blogspot.com/

