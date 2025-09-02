いいですか、落ち着いて聞いてください。あなたが「メタルギアソリッドⅤ」を買ってから10年です

コナミデジタルエンタテインメントから2015年に発売されたステルスアクションゲーム「METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN（メタルギア ソリッド V ファントムペイン）」の発売10周年を9月2日に迎えた。メタルギア公式X、プレイステーション公式Xがともに10周年を報告しており、話題を呼んでいる。

とくにプレイステーション公式Xでは「いいですか、落ち着いて聞いてください。」というネットミームの元ネタにもなっている有名なシーンとセリフを引用しており、204万ビュー、1.4万いいねを獲得していた。

ユーザーからは「信じられん…」「俺も歳とるわけだ」「スネークが昏睡していた9年より長い月日が経ってしまった」と、時の流れに衝撃を受ける声が寄せられている。

また、「完全版でないかな」「10年振りに目覚めたらスネークイーターだった件」「真エンド込みでフルリメイク待ってる」など、8月に発売したばかりの「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER」が好評なことを受け、今の技術で作り直すリマスター、リメイクに期待する声も。

今なお愛される「メタルギア ソリッド V ファントムペイン」。これから遊ぶなら、PS4／Xbox Series X|S／Steam版がプレイ可能だ。

・PS Storeはこちら

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0101-CUSA01099_00-MAINGAME00000000

・Microsoft Storeはこちら

https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/metal-gear-solid-v-the-phantom-pain/c253hwjp0l18

・Steam Storeはこちら

https://store.steampowered.com/app/287700/METAL_GEAR_SOLID_V_THE_PHANTOM_PAIN/

