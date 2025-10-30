コナミデジタルエンタテインメントは10月30日、リメイク作品「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER（メタルギア ソリッド デルタ: スネークイーター）」にて無料アップデートを実施。新たにオンライン対戦モード「FOX HUNT」を実装した。

「FOX HUNT」は、本作の世界観の中でステルス要素やサバイバル要素などを駆使し、「隠れる」「探す」といった「メタルギア」シリーズならではのスニーキング要素を取り入れた“かくれんぼ”に近い駆け引きを楽しめるモード。

ルールは2種類用意されており、2人1組の最大12人でプレイできる。ただし、異なるプラットフォーム間のクロスプレイには非対応だ。

【Survival Capture】

「ケロタンの確保」が各フェイズの突破条件となるミッション。徐々に数が減っていくケロタンを奪い合い、生き残りを目指す。

【Survival Intrude】

「ゾーン内にいること」が各フェイズの突破条件となるミッション。フェイズ進行に応じて徐々にゾーンの出現数が減っていくため、よりスニーキング重視の行動が有効になる。

ユーザーからは「地味だけどおもしろい」「昔の血が騒ぐぜ」「早く帰ってやりたい」などの声が。いっぽう、「最後は結局撃ち合い」「飽きるの早そう…」など、やや不満に思う声も寄せられている。

【ゲーム情報】

タイトル：METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER

（メタルギア ソリッド デルタ: スネークイーター）

ジャンル：タクティカル・エスピオナージ・アクション

販売：KONAMI

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：発売中（2025年8月28日）

価格：

スタンダードエディション：8580円（パッケージ／ダウンロード）

デジタルデラックスエディション：9790円（ダウンロード）

Premium Pack：

PS5ゲームソフトセット：3万8500円

Steamキーコードセット：3万8500円

Steamキーコードセット（Digital Deluxe Edition）：3万9710円

Premium Pack（ゲームソフトなし）：2万9920円

※パッケージ版はPlayStation 5版のみ

CERO：D（17歳以上対象）

©2025 Sony Interactive Entertainment Inc. Ape Escape and Piposaruare trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

©Konami Digital Entertainment