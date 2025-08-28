コナミ「メタルギアソリッドΔ」本日発売 「原作好きは絶対買え」「タイムパラドックスも健在やった」
2025年08月28日 16時55分更新
コナミデジタルエンタテインメントは8月28日、リメイク作品「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER（メタルギア ソリッド デルタ: スネークイーター）」を発売した。
本作はジャングルを舞台にした“究極のサバイバルステルスアクション”を掲げており、原作の魅力をそのままに最先端の技術で再構築。オリジナルの俯瞰視点に加え、三人称視点も取り入れている。
早速プレイしたユーザーからは「原作好きは絶対買え」「めっちゃジャングル綺麗！」「懐かしすぎて泣く」「タイムパラドックスも健在やった」と楽しんでいる声が寄せられていた。
渋谷PARCOでは発売を記念したPOP UP STOREが9月9日まで開催中。心斎橋PARCOでも9月23日～10月13日に開催決定したとのこと。
また、ストリーマー・SPYGEAさんによる本作のトークイベント&ゲーム実況を、本日16時半より生配信予定。“潜入ミッション”を体験するとのことなので、チェックしてみては。
・視聴はこちら（Twitch）
https://www.twitch.tv/spygea?lang=ja
【ゲーム情報】
タイトル：METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER
（メタルギア ソリッド デルタ: スネークイーター）
ジャンル：タクティカル・エスピオナージ・アクション
販売：KONAMI
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：発売中（2025年8月28日）
価格：
スタンダードエディション：8580円（パッケージ／ダウンロード）
デジタルデラックスエディション：9790円（ダウンロード）
Premium Pack：
PS5ゲームソフトセット：3万8500円
Steamキーコードセット：3万8500円
Steamキーコードセット（Digital Deluxe Edition）：3万9710円
Premium Pack（ゲームソフトなし）：2万9920円
※パッケージ版はPlayStation 5版のみ
CERO：D（17歳以上対象）
©2025 Sony Interactive Entertainment Inc. Ape Escape and Piposaruare trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.
©Konami Digital Entertainment
