コナミデジタルエンタテインメントは8月28日、リメイク作品「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER（メタルギア ソリッド デルタ: スネークイーター）」を発売した。

本作はジャングルを舞台にした“究極のサバイバルステルスアクション”を掲げており、原作の魅力をそのままに最先端の技術で再構築。オリジナルの俯瞰視点に加え、三人称視点も取り入れている。

早速プレイしたユーザーからは「原作好きは絶対買え」「めっちゃジャングル綺麗！」「懐かしすぎて泣く」「タイムパラドックスも健在やった」と楽しんでいる声が寄せられていた。

渋谷PARCOでは発売を記念したPOP UP STOREが9月9日まで開催中。心斎橋PARCOでも9月23日～10月13日に開催決定したとのこと。

また、ストリーマー・SPYGEAさんによる本作のトークイベント&ゲーム実況を、本日16時半より生配信予定。“潜入ミッション”を体験するとのことなので、チェックしてみては。

・視聴はこちら（Twitch）

https://www.twitch.tv/spygea?lang=ja

【ゲーム情報】

タイトル：METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER

（メタルギア ソリッド デルタ: スネークイーター）

ジャンル：タクティカル・エスピオナージ・アクション

販売：KONAMI

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：発売中（2025年8月28日）

価格：

スタンダードエディション：8580円（パッケージ／ダウンロード）

デジタルデラックスエディション：9790円（ダウンロード）

Premium Pack：

PS5ゲームソフトセット：3万8500円

Steamキーコードセット：3万8500円

Steamキーコードセット（Digital Deluxe Edition）：3万9710円

Premium Pack（ゲームソフトなし）：2万9920円

※パッケージ版はPlayStation 5版のみ

CERO：D（17歳以上対象）

©2025 Sony Interactive Entertainment Inc. Ape Escape and Piposaruare trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

©Konami Digital Entertainment