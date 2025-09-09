Windows 11、エクスプローラーから右クリックでAIを利用可能に

マイクロソフトは9月8日、Windows Insider登録者向けに「Windows 11 Insider Preview Build 27938（Canary Channel）」を公開した。

同バージョンでは、ファイルエクスプローラーで特定の種類のファイルを右クリックした際、メニューにAI機能の選択肢が表示される「AIアクション」を導入。より簡単に、すばやくAI機能にアクセスできるようになっている。

9月9日現在、対応するファイル形式とAI機能は、それぞれ以下のとおり。

■対応ファイル形式 ・.jpg／.jpeg／.png ■利用可能なAI機能（以下のいずれか） ・Bingビジュアル検索：画像を使ったウェブ検索機能

・背景をぼかす：写真アプリが開き、背景をぼかし処理が可能

・オブジェクトの消去：写真アプリを使って、画像内の不要なオブジェクトを除去

・背景の削除：ペイントを利用して、ワンクリックで画像を自動的に修正し、被写体を滑らかに切り抜くことが可能

なお、Windows Insiderで提供されるバージョンはテスト版という位置づけで、未発見の深刻なバグが存在する可能性も否定できない。特段の理由がない限り、正式版の登場まで待った方が安全だ。

あわせて、Insider向けに提供されている機能が、必ずしも正式版に実装されるわけではない点も留意しておきたい。