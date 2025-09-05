コナミデジタルエンタテインメントは9月5日、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）にて発売中のタクティカル・エスピオナージ・アクション『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』について、全世界累計出荷本数 ※ が100万本を突破したと発表。

※2025年8月28日時点当社調べ。

※パッケージ版出荷数とダウンロード版販売数の総計。

METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER - Launch Trailer

本作は、2004年にPlayStation 2向けに発売した『METAL GEAR SOLID 3 SNAKE EATER』のリメイク作品。ストーリー、キャラクター、ボイス、ゲームプレイ、音楽など原作の持つ魅力はそのままに、最先端の技術で描かれる高密度かつ美麗なグラフィックと、立体的なサウンド表現によって、進化を遂げた“究極のサバイバルステルスアクション”を楽しめる。

戦闘ダメージの描写も進化し、傷、火傷、弾痕がリアルタイムで表現されるなど、リアリティを徹底して追求。オリジナルの俯瞰視点に加え、新しいゲームに慣れ親しんだ世代のための三人称視点のプレイスタイルも採用し、圧倒的な没入感と臨場感を実現した。

PlayStation 5版とPC（Steam）版には「猿蛇合戦」、Xbox Series X|S版には「ボム蛇合戦」のスペシャルゲームをそれぞれ搭載しているほか、2005年発売の『METAL GEAR SOLID 3 SUBSISTENCE』に収録していた「シークレットシアター」も復活搭載。さらに2025年秋にはオンライン対戦モード「FOX HUNT」を配信予定だ。

まだ本作を遊んでいない人は、この機会に購入を検討してみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER

（メタルギア ソリッド デルタ: スネークイーター）

ジャンル：タクティカル・エスピオナージ・アクション

販売：KONAMI

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：発売中（2025年8月28日）

価格：

スタンダードエディション：8580円（パッケージ／ダウンロード）

デジタルデラックスエディション：9790円（ダウンロード）

Premium Pack：

PS5ゲームソフトセット：3万8500円

Steamキーコードセット：3万8500円

Steamキーコードセット（Digital Deluxe Edition）：3万9710円

Premium Pack（ゲームソフトなし）：2万9920円

※パッケージ版はPlayStation 5版のみ

CERO：D（17歳以上対象）

©2025 Sony Interactive Entertainment Inc. Ape Escape and Piposaruare trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

©Konami Digital Entertainment