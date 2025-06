コナミデジタルエンタテインメントは6月17日、「メタルギア」公式X(Twitter)にて、「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER(メタルギア ソリッド デルタ: スネークイーター)」では2つの視点を切り替え可能であると明かした。

いわく、圧倒的没入感の三人称視点で遊べる“ニュースタイル”と、当時と同じ感覚の俯瞰視点で遊べる“レガシースタイル”から選択が可能とのこと。遊びやすいと感じた視点でプレイする、あるいは状況に応じて切り替えるといいだろう。

ユーザーからは「うぉぉぉありがたい!」「1度で2度美味しいやん」「両方のモードで遊びます」など、好評の声。発売まであと2ヵ月、続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル:METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER

(メタルギア ソリッド デルタ: スネークイーター)

ジャンル:タクティカル・エスピオナージ・アクション

販売:KONAMI

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:2025年8月28日予定

価格:

スタンダードエディション:8580円(パッケージ/ダウンロード)

デジタルデラックスエディション:9790円(ダウンロード)

Premium Pack:

PS5ゲームソフトセット:3万8500円

Steamキーコードセット:3万8500円

Steamキーコードセット(Digital Deluxe Edition):3万9710円

Premium Pack(ゲームソフトなし):2万9920円

※パッケージ版はPlayStation 5版のみ

CERO:D(17歳以上対象)

©2025 Sony Interactive Entertainment Inc. Ape Escape and Piposaruare trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

©Konami Digital Entertainment