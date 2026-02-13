コナミデジタルエンタテインメントは2月13日、「METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.２」を8月27日に発売すると発表した。

本作は、シリーズの集大成となるコレクション第2弾。これまでPS3版でしか遊べなかった「METAL GEAR SOLID 4 GUNS OF THE PATRIOTS」が初移植されるほか、「METAL GEAR SOLID PEACE WALKER」と、ボーナスコンテンツとして外伝作品の「METAL GEAR Ghost Babel」を収録する。

ユーザーからは「うぉぉMGS4キター！」「移植が厳しいとされてたから本当に良かった」「PS3が虫の息だったのでありがたい」「18年PS3に閉じ込められてたスネークがついに自由に」「アツい、アツすぎる!!」と大盛り上がり。

また、2023年に発売した「METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1」も最新アップデートを本日実施。文字が見やすく、解像度をより向上させている。各ストアでセールも実施中なので、この機会にプレイしてみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：『METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.２』

ジャンル：ステルスアクション

販売：KONAMI

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年8月27日予定

価格：6600円

プレイ人数：1人／オンライン最大6人（METAL GEAR SOLID PEACE WALKER）

CERO：D（17歳以上対象）

