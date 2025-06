コナミデジタルエンタテインメントは6月12日、公式番組「KONAMI PRESS START」内にて「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER(メタルギア ソリッド デルタ: スネークイーター)」の最新情報を公開した。

番組では、完全オリジナルのオンライン対戦モード「FOX HUNT」や、スペシャルゲーム「ボム蛇合戦」のほか、2005年発売の「METAL GEAR SOLID 3 SUBSISTENCE」に収録していた「シークレットシアター」の復活搭載も合わせて発表している。

「FOX HUNT」は、草や石にカムフラージュするステルス要素やサバイバル要素を駆使した「かくれんぼ」に近い駆け引きを楽しめる対戦モード。現代の対戦ゲームとして「メタルギア」に求められるものは何か、慎重に議論を重ねてこの形になったとのこと。

また、PlayStation 5版/PC(Steam)版では「猿蛇合戦」、Xbox Series X|S版には「ボム蛇合戦」をそれぞれ搭載。プレイ映像も公開されているので、合わせてチェックしてみては。

■全てのピポサルを捕まえよう!(PlayStation®5版/Steam®版)

■爆風でボンバーマンを吹き飛ばそう!(Xbox Series X|S版)

【ゲーム情報】

タイトル:METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER

(メタルギア ソリッド デルタ: スネークイーター)

ジャンル:タクティカル・エスピオナージ・アクション

販売:KONAMI

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:2025年8月28日予定

価格:

スタンダードエディション:8580円(パッケージ/ダウンロード)

デジタルデラックスエディション:9790円(ダウンロード)

Premium Pack:

PS5ゲームソフトセット:3万8500円

Steamキーコードセット:3万8500円

Steamキーコードセット(Digital Deluxe Edition):3万9710円

Premium Pack(ゲームソフトなし):2万9920円

※パッケージ版はPlayStation 5版のみ

CERO:D(17歳以上対象)

©2025 Sony Interactive Entertainment Inc. Ape Escape and Piposaruare trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

©Konami Digital Entertainment