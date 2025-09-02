このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 5 次へ

ユウキロックの「節約バンザイ！」 第112回

現金最大2万円もらえる！ 三菱UFJ銀行で、完全黒字のとんでもないキャンペーンを発見した

2025年09月02日 07時00分更新

文● ユウキロック　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　9月に入っても「三菱UFJ銀行」の勢いが止まらない！！簡単に書くと、口座を作ってもクレカ「三菱UFJカード」を作っても現金がもらえる、ポイントがもらえる。そして今月は貯めたポイントをショッピングで利用するために使うアプリ「グローバルポイントWallet」のキャンペーンでポイントがもらえるから凄い。そして8月に僕も作った「三菱UFJeスマート証券」が、調べてみると完全黒字の現金最大2万円プレゼントというとんでもないキャンペーンを発見。実はこのキャンペーンは「三菱UFJeスマート証券」のサイトでは見つからない。今回、完璧に紹介しますので最後までご覧ください。

現金最大1万円がもらえるキャンペーン

　まず最初に僕が8月初旬に紹介した【エムット誕生記念　預金残高＆各種条件達成で現金最大10000円全員にプレゼント】という基本アプリへの連携で現金最大1万円がもらえるという既存ユーザーにも優しい超激甘黒字キャンペーンが現在も開催中なのですが、そこで必要なものがこちらになります。

A：「三菱UFJカード」クレジットカード

B：「三菱UFJeスマート証券」口座

C：「COIN+」決済＆送金アプリ

D：「WealthNavi」もしくは「WealthNavi for 三菱UFJ銀行」口座

　この中でBの「三菱UFJeスマート証券」の証券口座開設のキャンペーンに関して公式サイトに行くと口座開設やクレカ積立のキャンペーンはありますが、NISA口座が対象だったり米国株や債権の取引をしなければならないなどハードルが高いです。それが「三菱UFJ銀行」公式サイトのキャンペーン欄に行くと、とんでもないキャンペーンがあったのです。

前へ 1 2 3 4 5 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon BestSellers（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン