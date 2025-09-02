ユウキロックの「節約バンザイ！」 第112回
現金最大2万円もらえる！ 三菱UFJ銀行で、完全黒字のとんでもないキャンペーンを発見した
2025年09月02日 07時00分更新
9月に入っても「三菱UFJ銀行」の勢いが止まらない！！簡単に書くと、口座を作ってもクレカ「三菱UFJカード」を作っても現金がもらえる、ポイントがもらえる。そして今月は貯めたポイントをショッピングで利用するために使うアプリ「グローバルポイントWallet」のキャンペーンでポイントがもらえるから凄い。そして8月に僕も作った「三菱UFJeスマート証券」が、調べてみると完全黒字の現金最大2万円プレゼントというとんでもないキャンペーンを発見。実はこのキャンペーンは「三菱UFJeスマート証券」のサイトでは見つからない。今回、完璧に紹介しますので最後までご覧ください。
現金最大1万円がもらえるキャンペーン
まず最初に僕が8月初旬に紹介した【エムット誕生記念 預金残高＆各種条件達成で現金最大10000円全員にプレゼント】という基本アプリへの連携で現金最大1万円がもらえるという既存ユーザーにも優しい超激甘黒字キャンペーンが現在も開催中なのですが、そこで必要なものがこちらになります。
A：「三菱UFJカード」クレジットカード
B：「三菱UFJeスマート証券」口座
C：「COIN+」決済＆送金アプリ
D：「WealthNavi」もしくは「WealthNavi for 三菱UFJ銀行」口座
この中でBの「三菱UFJeスマート証券」の証券口座開設のキャンペーンに関して公式サイトに行くと口座開設やクレカ積立のキャンペーンはありますが、NISA口座が対象だったり米国株や債権の取引をしなければならないなどハードルが高いです。それが「三菱UFJ銀行」公式サイトのキャンペーン欄に行くと、とんでもないキャンペーンがあったのです。
この連載の記事
-
第111回
トピックス「ファミマカード」は最大5％割引の神クレカ！ファミチキを躊躇なくむさぼり食うことができます！！
-
第110回
トピックス三井住友カード、電車に乗ればポイント貯まる 2〜3枚作ればもっとお得に
-
第109回
トピックス三井住友カード「Oliveフレキシブルペイゴールド」年会費無料の大チャンス！絶対作った方がいい理由
-
第108回
トピックス三菱UFJ銀行、なんと最大1万円を全員にプレゼントする超激甘キャンペーン！獲得方法をお伝えします
-
第107回
トピックスZoffで最大64％の恩恵！ メガネ40本持ちの僕がお得な買い方を教えます
-
第106回
トピックスAmazonプライムデー以上の激安祭り「超PayPay祭」徹底攻略。本番までにしておくべきことをご紹介します！！
-
第105回
トピックス【最大13％増量】ドコモ「dポイント」伝説のキャンペーン、今年も開催
-
第104回
トピックス【今日から先行スタート】Amazonプライムデー完全攻略編 これを読めば怖いもの無し！
-
第103回
トピックスイオン、最大20％還元 ここが凄いぞ！！新「AEON Pay」
-
第102回
トピックスAmazonプライムデー、得するための攻略方法まとめ 今年も言います。俺についてこい！！
- この連載の一覧へ