都営地下鉄、55駅でタッチ決済乗車を可能に　全駅のおよそ半分

東京都交通局、三井住友カード、ジェーシービー（JCB）、日本信号、オムロン ソーシアルソリューションズ、QUADRACの6社局は9月8日、都営地下鉄のタッチ決済乗車サービス実証実験について、2025年9月10日始発より、提供エリアを拡大することを明らかにした。

路線別では浅草線が現行から5駅増の17駅、大江戸線が24駅増の37駅へそれぞれ拡大。展開中の三田線（1駅）を含めると、都営地下鉄全106駅のうち、およそ半分の55駅（複数路線乗り入れ駅は路線ごとに1駅で計算）で、対象のクレジットカード、デビットカード等によるタッチ決済乗車を使えるようになる。

拡大後の利用可能駅と対応決済ブランドは、それぞれ以下のとおり。

●利用可能駅（2025年9月10日始発以降） ■浅草線 ・西馬込駅／馬込駅／中延駅／戸越駅／五反田駅／高輪台駅／泉岳寺駅／三田駅／大門駅／新橋駅／東銀座駅／宝町駅／日本橋駅／人形町駅／浅草橋駅／浅草駅／本所吾妻橋駅 ■大江戸線 ・新宿西口駅／東新宿駅／若松河田駅／牛込柳町駅／牛込神楽坂駅／飯田橋駅／春日駅／本郷三丁目駅／上野御徒町駅／新御徒町駅／両国駅／森下駅／清澄白河駅／門前仲町駅／月島駅／勝どき駅／築地市場駅／汐留駅／大門駅／赤羽橋駅／麻布十番駅／六本木駅／青山一丁目駅／国立競技場駅／代々木駅／新宿駅／都庁前駅／西新宿五丁目駅／中野坂上駅／東中野駅／中井駅／落合南長崎駅／新江古田駅／練馬駅／豊島園駅／練馬春日町駅／光が丘駅 ■三田線 ・三田駅 ●対応決済ブランド ・Visa／Mastercard／JCB／American Express／Diners Club／Discover／銀聯

東京都交通局では今後もインフラの整備を進め、2025年度内に都営地下鉄全駅へサービスを拡大する方針だ。