最大1万円お得！「PayPay商品券」蕨市＆丸亀市の受付は9月8日から

2025年09月04日 18時10分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

　PayPayでお得に買い物ができる「プレミアム付きデジタル商品券」。2025年9月受付開始分の参加自治体に、埼玉県蕨市と香川県丸亀市が追加されました。

　たくさん買うほどお得度がアップするので、対象地域にお住まいの方は、この機会をお見逃しなく！

関東

●埼玉県

蕨市「蕨市プレミアム付きデジタル商品券」（2次販売分）

販売価格と額面：

・販売価格：1万円／口
・額面：1万3000円分／口

使用可能店舗：蕨市プレミアム付きデジタル商品券取扱店舗（一部を除く）

購入できるユーザー：埼玉県蕨市に住所を有する12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認／1次販売で購入権を取得したユーザーを除く）

販売方法：先着順

販売期間：2025年9月8日10時〜12月30日23時59分

利用期間：2025年9月8日10時〜12月31日23時59分

最大申込数：3口／人（申込状況により購入可能口数が減る可能性あり）

四国

●香川県

丸亀市「丸亀市プレミアム付デジタル商品券」（2次販売分）

販売価格と額面：

・販売価格：5000円／口
・額面：7000円分 （全店舗共通券5000円分+店舗限定券2000円分）／口

使用可能店舗：

・全店舗共通券：丸亀市プレミアム付デジタル商品券の対象店舗全店
・店舗限定券：丸亀市プレミアム付デジタル商品券の対象店舗のうち指定の店舗

購入できるユーザー：香川県丸亀市に住所を有する12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認／1次販売で購入権を取得したユーザーを除く）

販売方法：先着順

申込期間：2025年9月8日10時〜9月19日23時59分

利用期間：2025年9月8日10時〜12月21日23時59分

最大申込数：5口／人（申込状況により購入可能口数が減る可能性あり）

 

