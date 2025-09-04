最大1万円お得！「PayPay商品券」蕨市＆丸亀市の受付は9月8日から

PayPayでお得に買い物ができる「プレミアム付きデジタル商品券」。2025年9月受付開始分の参加自治体に、埼玉県蕨市と香川県丸亀市が追加されました。

たくさん買うほどお得度がアップするので、対象地域にお住まいの方は、この機会をお見逃しなく！

関東

●埼玉県

蕨市「蕨市プレミアム付きデジタル商品券」（2次販売分）

販売価格と額面： ・販売価格：1万円／口

・額面：1万3000円分／口 使用可能店舗：蕨市プレミアム付きデジタル商品券取扱店舗（一部を除く） 購入できるユーザー：埼玉県蕨市に住所を有する12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認／1次販売で購入権を取得したユーザーを除く） 販売方法：先着順 販売期間：2025年9月8日10時〜12月30日23時59分 利用期間：2025年9月8日10時〜12月31日23時59分 最大申込数：3口／人（申込状況により購入可能口数が減る可能性あり）

四国

●香川県

丸亀市「丸亀市プレミアム付デジタル商品券」（2次販売分）