最大1万円お得！「PayPay商品券」蕨市＆丸亀市の受付は9月8日から

PayPayでお得に買い物ができる「プレミアム付きデジタル商品券」。2025年9月受付開始分の参加自治体に、埼玉県蕨市と香川県丸亀市が追加されました。
たくさん買うほどお得度がアップするので、対象地域にお住まいの方は、この機会をお見逃しなく！
関東
●埼玉県
蕨市「蕨市プレミアム付きデジタル商品券」（2次販売分）
販売価格と額面：
・販売価格：1万円／口
・額面：1万3000円分／口
使用可能店舗：蕨市プレミアム付きデジタル商品券取扱店舗（一部を除く）
購入できるユーザー：埼玉県蕨市に住所を有する12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認／1次販売で購入権を取得したユーザーを除く）
販売方法：先着順
販売期間：2025年9月8日10時〜12月30日23時59分
利用期間：2025年9月8日10時〜12月31日23時59分
最大申込数：3口／人（申込状況により購入可能口数が減る可能性あり）
四国
●香川県
丸亀市「丸亀市プレミアム付デジタル商品券」（2次販売分）
販売価格と額面：
・販売価格：5000円／口
・額面：7000円分 （全店舗共通券5000円分+店舗限定券2000円分）／口
使用可能店舗：
・全店舗共通券：丸亀市プレミアム付デジタル商品券の対象店舗全店
・店舗限定券：丸亀市プレミアム付デジタル商品券の対象店舗のうち指定の店舗
購入できるユーザー：香川県丸亀市に住所を有する12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認／1次販売で購入権を取得したユーザーを除く）
販売方法：先着順
申込期間：2025年9月8日10時〜9月19日23時59分
利用期間：2025年9月8日10時〜12月21日23時59分
最大申込数：5口／人（申込状況により購入可能口数が減る可能性あり）