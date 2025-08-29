任天堂は8月29日、マイニンテンドーストアにおける「Nintendo Switch 2」の販売方法を「招待販売」へ切り替えると告知した。招待対象は以下の条件をすべて満たした人となる。

●第5回抽選販売に応募条件を満たした上で応募している

●過去のNintendo Switch 2 抽選販売で一度も当選していない

●招待者の抽出時点において、ニンテンドーアカウントにNintendo Switch 2 と連携した履歴がない

上記の条件を満たしたうえで、招待販売に申し込んだ人はNintendo Switch 2および周辺機器を購入できる。ただ、任天堂によると条件を満たす人が多いため、年内にすべての人へ販売することは難しいという。

そこで、招待販売の案内についてはニンテンドーアカウントなどの利用状況を参照する方針を決定した。ざっくり言うと「ヘビーユーザーほど買いやすくなる」。最初の優先条件は「Nintendo Switch Onlineへの累積加入期間が6年以上」であること。これを満たした人には、優先的に案内メールが送られるとのこと（年内発送分）。

【加入期間の確認方法】

それ以外のユーザーに関しても、Nintendo Switch用ソフトのプレイ本数、総プレイ時間、Nintendo Switch Onlineの累積加入期間などを総合的に参照し、案内の順番を決めていくとしている。

なお、マイニンテンドーストアで受け付けるのは、国内専用の本体とマリオカートワールドセット、および多言語対応版の3種類となる。10月16日に発売となる「Pokémon LEGENDS Z-A」同梱版については販売の対象外となるので、注意しよう。

●公式ページはこちら

https://store-jp.nintendo.com/switch2#condition

© Nintendo

Nintendo Switch 2 のロゴ・Nintendo Switch 2 は任天堂の商標です。