ソニー、TV視聴アプリサービス終了へ　レコーダーなどに対応

ソニーおよびソニーマーケティングは9月2日、「Video & TV SideView」アプリのサービスを、2027年3月30日をもって終了することを明らかにした。
Video & TV SideViewは、ブルーレイレコーダーやテレビなどと連携することで、リモコン操作や録画予約、録画コンテンツの持ち出し視聴といった機能を提供するアプリ。対応機種には、かつて一世を風靡した同社製の「nasne」も含まれる。
サービス終了後は、アプリのダウンロードにくわえて、ダウンロード済みアプリの各機能も利用できなくなる予定だ。
影響を受ける主な機種は以下のとおり。
■ブルーレイディスクレコーダー
2024年発売モデル：BDZ-ZW1900
2023年発売モデル：BDZ-FBT4200／FBT2200／FBW2200
2021年発売モデル：BDZ-FBT6100／FBT4100／FBT2100／FBW2100／FBW1100／ZT2800／ZT1800／ZW2800／ZW1800
2019年発売モデル：BDZ-FBT4000／FBT3000／FBT2000／FBT1000／FBW2000／FBW1000／ZT1700／ZW2700／ZW1700
2018年発売モデル：BDZ-FT3000／FT2000／FT1000／FW2000／FW1000／FW500
2017年発売モデル：BDZ-ZT3500／ZT2500／ZT1500／ZW2500／ZW1500／ZW550
2016年発売モデル：BDZ-ZT2000／ZT1000／ZW1000／ZW500
2015年発売モデル：BDZ-E520
2014年発売モデル：BDZ-ET2200／ET1200／EW1200／EW520
2013年発売モデル：BDZ-ET2100／ET1100／EW1100／EW510／E510
■ブルーレイディスクプレーヤー
2016年発売モデル：BDP-S6700
2015年発売モデル：BDP-S6500
2014年発売モデル：BDP-S6200
2013年発売モデル：BDP-S5100
2012年発売モデル：BDP-S590
2011年発売モデル：BDP-S480／S380
2010年発売モデル：BDP-S470／S370
■nasne（ソニー製）
2016年発売モデル：CUHJ-15004
2015年発売モデル：CECH-ZNR2J01
2013年発売モデル：CECH-ZNR2J
2012年発売モデル：CECH-ZNR1J
■テレビ
2025年発売モデル：BRAVIA 5（XR50シリーズ）
2024年発売モデル：BRAVIA 8（XR80シリーズ）／A95Lシリーズ ／BRAVIA 9（XR90シリーズ）／BRAVIA 7（XR70シリーズ）
2023年発売モデル：A80Lシリーズ／X80Lシリーズ ／X95Lシリーズ／X90Lシリーズ／X85Lシリーズ／X75WLシリーズ
2022年発売モデル：A95Kシリーズ／A90Kシリーズ／A80Kシリーズ ／X95Kシリーズ／X90Kシリーズ／X85Kシリーズ／X80Kシリーズ／X80WKシリーズ
2021年発売モデル：A90Jシリーズ／A80Jシリーズ ／X95Jシリーズ／X90Jシリーズ／X85Jシリーズ／X80Jシリーズ
2020年発売モデル：A8Hシリーズ／A9S ／Z9H／X9500Hシリーズ／X8550Hシリーズ／X8500Hシリーズ／X8000Hシリーズ
2019年発売モデル：A9Gシリーズ／A8Gシリーズ ／X9500Gシリーズ／X8550Gシリーズ／X8500Gシリーズ／X8000Gシリーズ
2018年発売モデル：A9Fシリーズ／A8Fシリーズ ／Z9Fシリーズ／X9000Fシリーズ／X8500Fシリーズ／X7500Fシリーズ
2017年発売モデル：A1シリーズ ／X9500Eシリーズ／X9000Eシリーズ／X8500Eシリーズ／X8000Eシリーズ／W730Eシリーズ
2016年発売モデル：Z9Dシリーズ／X9350Dシリーズ／X9300Dシリーズ／X8500Dシリーズ／X8300Dシリーズ／X7000Dシリーズ／W730Cシリーズ／W450Dシリーズ
2015年発売モデル：X9400Cシリーズ／X9300Cシリーズ／X9000Cシリーズ／X8500Cシリーズ／X8000Cシリーズ／W950Bシリーズ／W870Cシリーズ／W700Cシリーズ／W500Cシリーズ
2014年発売モデル：X9500Bシリーズ／X9200Bシリーズ／X8500Bシリーズ／W920Aシリーズ／W900Bシリーズ／W800Bシリーズ／W700Bシリーズ／W600Bシリーズ／W500Aシリーズ
2013年発売モデル：X9200Aシリーズ／X8500Aシリーズ／W900Aシリーズ／W802Aシリーズ／W650Aシリーズ／W600Aシリーズ
2012年発売モデル：X9000シリーズ／HX950シリーズ／HX850シリーズ／HX750シリーズ／EX750シリーズ／EX550シリーズ／EX540シリーズ
2011年発売モデル：HX920シリーズ／HX820シリーズ／HX720シリーズ／NX720シリーズ／EX72Sシリーズ／EX720シリーズ／EX420シリーズ／CX400シリーズ
■マルチチャンネルインテグレートアンプ
2017年発売モデル：STR-DN1080
2016年発売モデル：STR-DN1070
2015年発売モデル：STR-DN1060
2014年発売モデル：STR-DN1050／DN850
2013年発売モデル：STR-DN1040／DN840
■ホームシアターシステム
2014年発売モデル：BDV-N1B
2013年発売モデル：BDV-N1WL／EF1
