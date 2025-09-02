ソニー、TV視聴アプリサービス終了へ　レコーダーなどに対応

ソニーおよびソニーマーケティングは9月2日、「Video & TV SideView」アプリのサービスを、2027年3月30日をもって終了することを明らかにした。

Video & TV SideViewは、ブルーレイレコーダーやテレビなどと連携することで、リモコン操作や録画予約、録画コンテンツの持ち出し視聴といった機能を提供するアプリ。対応機種には、かつて一世を風靡した同社製の「nasne」も含まれる。

サービス終了後は、アプリのダウンロードにくわえて、ダウンロード済みアプリの各機能も利用できなくなる予定だ。

影響を受ける主な機種は以下のとおり。