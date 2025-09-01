アップル製品買うと最大2万円キャッシュバック　JCBゴールド、プラチナ新規入会キャンペーン

クレジットカード大手ジェーシービー（JCB）は9月1日、「Apple Storeのお買い物でご利用金額の10％キャッシュバックキャンペーン」を発表した。対象は同社が発行する「JCBプラチナ」「JCBゴールド」の新規入会者。同日より期間限定で実施する。
キャンペーンの概要は以下のとおり。
●Apple Storeのお買い物でご利用金額の10％キャッシュバックキャンペーン（概要）
内容：
以下の条件（ステップ1〜3）をすべて満たしたユーザーに対して、Apple Storeでの利用代金の最大10%をキャッシュバック
条件：
ステップ1：カード入会期間中に対象カードへ入会
ステップ2：カード利用期間中に、Apple Store（オンラインまたは実店舗）で対象カードを利用してアップル製品を購入（一部対象外商品あり）
ステップ3：「Apple Pay」または「Apple Accountの支払い方法」に対象カードを設定した上で、カード利用期間中にApple PayもしくはApp Storeで、対象カードを合計1万円以上利用
※ ステップ2でのApple Payでの利用分はステップ3の集計対象外
※ ステップ3でApple Payの利用の対象となる支払い方法は、「JCBのタッチ決済」またはアプリやウェブサイトでのApple Payでの支払い
対象カード：
・JCBプラチナ（ジェーシービー発行）
・JCBゴールド（ジェーシービー発行）
※いずれも提携カードや法人カードは対象外
カード入会期間：2025年9月1日〜2026年1月12日
カード利用期間：
・9月～10月入会：2025年9月1日〜2026年1月15日
・11月～1月入会：2025年11月1日〜2026年3月15日
キャッシュバック上限額：
・JCBプラチナ：2万円
・JCBゴールド：1万円
アップル製品の購入予定があり、JCBのゴールド／プラチナカードの導入を検討している人には、注目のキャンペーンといえそうだ。