アップル製品買うと最大2万円キャッシュバック　JCBゴールド、プラチナ新規入会キャンペーン

クレジットカード大手ジェーシービー（JCB）は9月1日、「Apple Storeのお買い物でご利用金額の10％キャッシュバックキャンペーン」を発表した。対象は同社が発行する「JCBプラチナ」「JCBゴールド」の新規入会者。同日より期間限定で実施する。

キャンペーンの概要は以下のとおり。

●Apple Storeのお買い物でご利用金額の10％キャッシュバックキャンペーン（概要） 内容： 以下の条件（ステップ1〜3）をすべて満たしたユーザーに対して、Apple Storeでの利用代金の最大10%をキャッシュバック 条件： ステップ1：カード入会期間中に対象カードへ入会

ステップ2：カード利用期間中に、Apple Store（オンラインまたは実店舗）で対象カードを利用してアップル製品を購入（一部対象外商品あり）

ステップ3：「Apple Pay」または「Apple Accountの支払い方法」に対象カードを設定した上で、カード利用期間中にApple PayもしくはApp Storeで、対象カードを合計1万円以上利用 ※ ステップ2でのApple Payでの利用分はステップ3の集計対象外

※ ステップ3でApple Payの利用の対象となる支払い方法は、「JCBのタッチ決済」またはアプリやウェブサイトでのApple Payでの支払い 対象カード： ・JCBプラチナ（ジェーシービー発行）

・JCBゴールド（ジェーシービー発行）

※いずれも提携カードや法人カードは対象外 カード入会期間：2025年9月1日〜2026年1月12日 カード利用期間： ・9月～10月入会：2025年9月1日〜2026年1月15日

・11月～1月入会：2025年11月1日〜2026年3月15日 キャッシュバック上限額： ・JCBプラチナ：2万円

・JCBゴールド：1万円

アップル製品の購入予定があり、JCBのゴールド／プラチナカードの導入を検討している人には、注目のキャンペーンといえそうだ。