任天堂は9月3日、「Nintendo Switch Online + 追加パック」加入者向けサービス「ゲームボーイアドバンス Nintendo Classics」にて、9月4日より「マジカルバケーション」を配信タイトルとして追加すると発表した。

「マジカルバケーション」は2001年にゲームボーイアドバンスで発売したコミュニケーションRPG。精霊と魔法が宿る異世界で《エニグマ》と呼ばれる魔物と戦う壮大なストーリーが展開する。

本作には「レッツアミーゴ」や「レッツたいせん」など、通信機能を使ったモードが搭載されており、今回のNintendo Classics版でも通信機能に対応。ローカル通信とオンラインプレイのどちらにも対応しているので、「ぼっち」でも当時よりハードルは下がっているかもしれない。

この発表にユーザーからは「隠れてない名作キター！」「ついに来ちゃったかー、追加パックに加入する時が」「通信機能も遊べるってマジ!?」「一生移植無理だと思ってた、ありがとう…！」など、歓喜の声が寄せられている。

