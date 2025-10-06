任天堂は10月6日、マイニンテンドーストアにおける「Nintendo Switch 2」の招待販売について、第1回目となる「招待のご案内」メールを送付した。

今回招待メールを受け取った人は、10月7日午後以降〜10月15日午前11時の期間中に手続きをすることで、11月20日までにSwitch 2を入手できる。「招待の案内」は3回に分けて実施予定。今回はその第1回目で、第2回目は10月末の予定だ。

今回、招待メールを受け取ったユーザーはXにて「任天堂様ありがとう」「結局信じられるのは任天堂様だけなんだよね」「任天堂様からお許しが出た……」と感謝の気持ちを投稿し、それがトレンド入りする勢いを見せている。あらゆる抽選販売に落ち、店頭でも買えない人にとって、まさに今回の招待販売は神からの招待状といったところだろうか。

また、10月16日発売の「Pokémon LEGENDS Z-A」には間に合わなかったが、11月20日発売の「カービィのエアライダー」には間に合うことに感激している声も。

これから年末にかけて、Nintendo Switch 2用ソフトがどんどん充実していく。11月6日には「ゼルダ無双 封印戦記」、11月13日には「龍が如く 極2」などが発売予定だ。

それにあわせて本体の出荷も増やすとすれば、ハード発売時以来となる2度目の大きな獲得チャンスがやって来るのかもしれない。

https://store-jp.nintendo.com/switch2#condition

