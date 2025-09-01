※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

Amazon.co.jpでは9月1日11時現在、サイバーガジェットの「レトロフリーク」が23%オフのセールとなっている。価格は1万9509円。

レトロフリークは、1台で「ファミリーコンピューター（ファミコン）」「スーパーファミコン」「ゲームボーイ」「メガドライブ」「PCエンジン」など、11種類のレトロゲーム機のソフトをプレー可能な互換機。

映像のHDMI出力に対応しており、アナログのアンテナ端子やRCA端子がない最近のテレビやモニターでも、お気に入りの作品を心置きなく楽しめる点も本製品の強みだ。

Amazon.co.jpでの過去3ヵ月間の相場は2万円台前半で、1万円台になることは比較的珍しい。レトロフリークを狙っていた人や、久しぶりにレトロゲームを遊んでみたくなった人は、このチャンスをお見逃しなく。

ちなみに、Amazonプライム会員の場合、本製品を「定期おトク便」に設定して、さらに安く買うことも可能。ただし、あくまで定期的な再購入を前提とした割引なので、毎月レトロフリークを買い足したいコアなユーザー以外は、通常の注文方法での購入がお勧めだ。