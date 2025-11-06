任天堂は11月5日、マイニンテンドーストアにおける「Nintendo Switch 2」の招待販売を11月6日午後より新たに受け付けると発表した。申し込みに必要な条件を変更し、年内お届け分を案内する。ただし、対象は「多言語対応」版の本体のみだ。

気になる申し込み条件については以下の通り。「第5回抽選販売に応募条件を満たした上で応募している」という条件がなくなり、「2025年10月19日23時59分時点で、Nintendo Switchのプレイ時間が50時間以上であること」という条件が増えた。申込期間は11月6日～11月18日、招待の案内は11月下旬予定とのこと。

●2025年10月19日23時59分時点で、Nintendo Switchのプレイ時間が50時間以上であること。

※体験版ソフトおよび無料ソフトを除く。

●過去にマイニンテンドーストアで実施したNintendo Switch 2 抽選販売・招待販売で、一度も本体を購入していないこと。

※各種Nintendo Switch 2 の内、どの本体を購入されたかは問いません。

●招待対象者の抽出時点において、申し込みに使用されたニンテンドーアカウントとNintendo Switch 2 を連携した履歴がないこと。

また、過去の抽選販売・招待販売へ申し込んだかどうかは、今回の応募には影響なし。Nintendo Switch Onlineへの加入も必要ないため、かなり申し込みの敷居が下がっている。それなりのゲーマーであれば、50時間はそう高いハードルではない印象だ。

申込者多数の場合はプレイ本数や総プレイ時間などを参照して、順番をつけるとのこと。その際は年内発送が間に合わず、2026年1月以降の案内になるかもしれないという。

ユーザーからは「たくさんの人が買えますように」「お店で買えない多言語版だから倍率高そう」「日本語版より割高だからスルーします」など、さまざまな声が寄せられている。

マイニンテンドーストアでは、Nintendo Switch 2（多言語対応）について、年内お届け予定の本体を含む招待販売を行います。お申込みに必要な条件を変更し、明日11月6日（木）午後以降よりお申込み受付を開始予定です。

※「日本語・国内専用」ではありません。ご注意ください。 — 任天堂株式会社 (@Nintendo) November 5, 2025

