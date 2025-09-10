任天堂は9月10日、マイニンテンドーストアにおける「Nintendo Switch 2」の招待販売の申し込み受付を開始したと発表。受付期間は9月25日11時までで、11月以降発送ぶんとなる。

注意点として、「招待の案内」は複数回（3回予定）に分けて実施するものの、「招待販売の申し込み」自体は9月25日までにする必要がある。これを逃すと次のチャンスがいつになるかわからないので、忘れずに。

なお、今回の招待販売の対象となるのは、以下の条件を満たした人に限られる。

●第5回抽選販売に応募条件を満たした上で応募している

●過去のNintendo Switch 2 抽選販売で一度も当選していない

●招待者の抽出時点において、ニンテンドーアカウントにNintendo Switch 2 と連携した履歴がない

上記の条件を満たしたうえで、招待販売に申し込んだ人はNintendo Switch 2および周辺機器を購入できる。

対象商品は「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」、「マリオカート ワールド セット」、「多言語対応」の3種類。“招待申し込み券（無料）”の注文を確定することで、申し込み完了となる。

案内の順番は「Nintendo Switch Onlineへの累積加入期間が6年以上」であることを第一の優先基準としつつ、Nintendo Switch用ソフトのプレイ本数、総プレイ時間、Nintendo Switch Onlineの累積加入期間などを総合的に参照して決定する。

今回申し込んだ場合、第1回招待のご案内は【10月6日】に来る予定。順番は遅くとも必ずNintendo Switch 2を購入できるこの機会を、お見逃しなく。

