商標の検索や出願書類の作成をサポート、「GVA 商標登録」正式提供開始

リーガルテックサービスの開発・運営を行うGVA TECH株式会社は8月27日に、「GVA 商標登録」の正式サービス提供開始を発表した。商標登録の出願書類の作成をサポートするという。

「GVA 商標登録」は、取りたい商標と同一もしくは類似の商標がすでに登録されていないかを検索するとともに、出願書類の作成をサポートするサービス。出願や登録の手続き自体はユーザー自身で行う必要があるが、作成した書類をダウンロードして印刷、郵送することで、出願・登録の手続きを専門家に依頼することなく、低コストで出願できるとしている。

同サービスの特徴として、出願したい商標と同一の商標がないかを検索できること、専門知識や商標出願の経験がなくてもガイドに沿って情報を入力することで出願に必要な書類を作成できること、出願する区分数がいくつでも書類作成にかかる費用は定額とのことが挙げられている。注意点として、「GVA 商標登録」では商標の出願内容の相談や出願手続きの代行は行っておらず、ユーザー自身が出願することに重点を置いており、出願の際にはユーザーがいくつかの作業を行う必要があるとのこと。

「GVA 商標登録」は2025年5月にβ版としてサービス開始し、4カ月のβ版期間を経て正式提供を開始した。β版から正式版への変更に伴い、以下3点の機能追加・改善を行っているという。

①出願書類作成時に指定する商品・役務名の検索機能

出願する商標の対象となる商品や役務名のフリーワード検索が可能に。β版ではディレクトリ型のUIのため探すのに時間がかかる場合があったが、正式版では希望の商品・役務をすぐに探せるようになったとのこと。特に複数の商品や役務名を選択する場合の効率が向上するという。

②選択できる商品・役務名が約800から約95,000に大幅拡大

β版では「代表的な商品・役務名」のみが対象だったが、正式版では「商品・サービス国際分類表（ニース分類）」や「審査において採用された商品・役務名」などを選択できるようになり、対象が従来の約800から約95,000と拡大したという。

③出願書類の印刷や特許印紙の購入を支援する「らくらく出願サポートプラン」

従来は作成した出願書類を自分で印刷、郵送の準備をする必要があったが、印刷や特許印紙の購入を支援する「らくらく出願サポートプラン」を開始。郵送準備の手間や、特許印紙を購入できる場所が近くにないといった問題を解決するとのこと。