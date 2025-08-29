製造業におけるサプライチェーン・リスクの迅速な情報収集と可視化を図る「スマートリスク管理」提供開始

防災テックスタートアップの株式会社Specteeは8月26日に、製造業におけるサプライチェーン・リスクの可視化を図る「スマートリスク管理」の提供開始を発表した。有事の際に「迅速なリスク情報の収集」、「サプライヤーの繋がりを可視化」、「自社製品への影響の即時把握」を可能にするというクラウド型のサービスで、導入時の設定や画面操作をシンプルにし、コストを抑えることで、大企業から中小企業まで活用できるとしている。

「スマートリスク管理」では、サプライチェーン・リスクマネジメントにおける以下の課題を解決するという。

同社が製造業に携わる人を対象に行った調査によると、4割以上が「（有事の際に）リスク事象を把握するのに時間がかかった」や「情報がタイムリーに取得できない」ことなどを課題として挙げたという。さらに、今後のリスク対応のために必要不可欠なこととして、「サプライヤーの全体像の把握や取引先との連絡体制の整備」を34.5％が挙げており、これらの課題への対応が追いついていない実情があると指摘する。

こうした背景のもと同社は2023年11月から、SNSや気象データ、世界のニュース、地政学リスク情報などからサプライチェーンに影響を及ぼす危機情報を収集し、納期への影響やサプライチェーンへのリスクを統合的に管理するという「Spectee SCR」を提供。一方で、顧客から、最初は手軽に始められるようにしたいとの要望を受け、「リスク情報の収集」と「サプライチェーンの可視化・管理」の機能に特化し、より安価で、大企業だけでなく中小企業でも始めやすい「スマートリスク管理」の提供を開始したとのこと。

同社では、サプライチェーンのリスクを総合的に管理できる「Spectee SCR」と合わせて、より多くの製造業のサプライチェーン強靭化をサポートすることを目指すとしている。