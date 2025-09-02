コナミアミューズメントは9月1日、東京ビックサイトで開催される「AMUSEMENT EXPO 2025※」（アミューズメント エキスポ ニセンニジュウゴ）にコナミアーケードゲームスとして初出展すると発表。「AMUSEMENT EXPO 2025」の開催期間は、2025年11月14日・15日だ。

当日は最新のアーケードゲーム機を展示し、各タイトルの今後の展開を発表するほか、コナミアーケードゲームスのタイトルに関連する新作グッズなどを販売する「物販コーナー」を設置予定。また、同時開催のプライズ関連メーカーによる新作プライズの内見会「プライズフェア」ブースにもコナミアーケードゲームスとして初出展する。

さらに、11月15日には会場内の特設ステージにて、コナミアーケードゲームス、セガ フェイブ、タイトー、バンダイナムコグループ（50音順）による音楽ライブ「AMUSEMENT MUSIC FES 2025」（アミューズメント ミュージックフェス ニセンニジュウゴ）を実施。メーカーの枠を超えた豪華アーティストによるDJライブを会場にて楽しもう。

「AMUSEMENT EXPO 2025」のコナミアーケードゲームスに関する詳細情報は、今後順次公開を予定なので期待しよう。

▼「AMUSEMENT EXPO 2025」コナミアーケードゲームス特設サイト

https://p.eagate.573.jp/game/event/amusementexpo/

▼「AMUSEMENT EXPO 2025」チケット購入先

ローソンチケット：https://l-tike.com/amusementexpo2025/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/amusementexpo/

※2025年11月14日、11月15日に東京ビッグサイト 東展示棟4・5ホール（東京都 江東区）で開催されるゲームセンターを始めとしたアミューズメント・エンターテインメント産業のさらなる拡大・発展を目的に開催される、国内最大級の展示会＆ファンイベントです。11月14日の「ビジネスデー」では商談会や各種セミナーを開催し、11月15日の「ユーザーデー」では出展社ブースでのイベントやグッズ販売に加え、主催者による特別イベントも実施します。

▼「AMUSEMENT EXPO 2025」公式サイト

https://amusementexpo.jp/

▼「AMUSEMENT EXPO 2025」公式SNS

https://x.com/amusement_expo

コナミアーケードゲームス出展概要

コナミアーケードゲームスは、ブースの出展およびプライズフェアへの出展、「AMUSEMENT MUSIC FES 2025」を合同開催する。詳細については、今後順次公開を予定しているので楽しみに待とう。

「AMUSEMENT MUSIC FES 2025」コナミアーケードゲームスDJ LIVEの出演者情報

2025年11月15日の「ユーザーデー」では会場内特設ステージにて「AMUSEMENT MUSIC FES 2025」を合同開催。コナミアーケードゲームスからは「BEMANI Sound Team」をはじめとするBEMANIシリーズになじみのあるアーティストが登場※予定だ。

※都合により予告なく内容が変更になる場合があります。

「AMUSEMENT MUSIC FES 2025」詳細

＜AMUSEMENT MUSIC FES 2025＞

開催日時：2025年11月15日11時30分～16時30分

開催場所：東京ビッグサイト 東展示棟4・5ホール

「AMUSEMENT EXPO 2025」会場内 AMUSEMENT MUSIC FES 特設ステージ

＜チケット情報※＞