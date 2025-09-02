ゲーム  >  「AMUSEMENT EXPO 2025」にコナミアーケードゲームスが出展！新作グッズなども販売

「AMUSEMENT EXPO 2025」にコナミアーケードゲームスが出展！新作グッズなども販売

2025年09月02日 15時30分更新

文● ミヤザキ／ASCII

「AMUSEMENT EXPO 2025」にコナミアーケードゲームスが出展！新作グッズなども販売

　コナミアミューズメントは9月1日、東京ビックサイトで開催される「AMUSEMENT EXPO 2025※」（アミューズメント エキスポ ニセンニジュウゴ）にコナミアーケードゲームスとして初出展すると発表。「AMUSEMENT EXPO 2025」の開催期間は、2025年11月14日・15日だ。

　当日は最新のアーケードゲーム機を展示し、各タイトルの今後の展開を発表するほか、コナミアーケードゲームスのタイトルに関連する新作グッズなどを販売する「物販コーナー」を設置予定。また、同時開催のプライズ関連メーカーによる新作プライズの内見会「プライズフェア」ブースにもコナミアーケードゲームスとして初出展する。

　さらに、11月15日には会場内の特設ステージにて、コナミアーケードゲームス、セガ フェイブ、タイトー、バンダイナムコグループ（50音順）による音楽ライブ「AMUSEMENT MUSIC FES 2025」（アミューズメント ミュージックフェス ニセンニジュウゴ）を実施。メーカーの枠を超えた豪華アーティストによるDJライブを会場にて楽しもう。

　「AMUSEMENT EXPO 2025」のコナミアーケードゲームスに関する詳細情報は、今後順次公開を予定なので期待しよう。

「AMUSEMENT EXPO 2025」にコナミアーケードゲームスが出展！新作グッズなども販売

▼「AMUSEMENT EXPO 2025」コナミアーケードゲームス特設サイト

https://p.eagate.573.jp/game/event/amusementexpo/

▼「AMUSEMENT EXPO 2025」チケット購入先

ローソンチケット：https://l-tike.com/amusementexpo2025/
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/amusementexpo/

※2025年11月14日、11月15日に東京ビッグサイト 東展示棟4・5ホール（東京都 江東区）で開催されるゲームセンターを始めとしたアミューズメント・エンターテインメント産業のさらなる拡大・発展を目的に開催される、国内最大級の展示会＆ファンイベントです。11月14日の「ビジネスデー」では商談会や各種セミナーを開催し、11月15日の「ユーザーデー」では出展社ブースでのイベントやグッズ販売に加え、主催者による特別イベントも実施します。

▼「AMUSEMENT EXPO 2025」公式サイト

https://amusementexpo.jp/

▼「AMUSEMENT EXPO 2025」公式SNS

https://x.com/amusement_expo

コナミアーケードゲームス出展概要

　コナミアーケードゲームスは、ブースの出展およびプライズフェアへの出展、「AMUSEMENT MUSIC FES 2025」を合同開催する。詳細については、今後順次公開を予定しているので楽しみに待とう。

「AMUSEMENT EXPO 2025」にコナミアーケードゲームスが出展！新作グッズなども販売

「AMUSEMENT MUSIC FES 2025」コナミアーケードゲームスDJ LIVEの出演者情報

　2025年11月15日の「ユーザーデー」では会場内特設ステージにて「AMUSEMENT MUSIC FES 2025」を合同開催。コナミアーケードゲームスからは「BEMANI Sound Team」をはじめとするBEMANIシリーズになじみのあるアーティストが登場※予定だ。

「AMUSEMENT EXPO 2025」にコナミアーケードゲームスが出展！新作グッズなども販売

ビートまりお (COOL&CREATE)

「AMUSEMENT EXPO 2025」にコナミアーケードゲームスが出展！新作グッズなども販売

GUCCI(SOUND HOLIC)

「AMUSEMENT EXPO 2025」にコナミアーケードゲームスが出展！新作グッズなども販売

Nana Takahashi

「AMUSEMENT EXPO 2025」にコナミアーケードゲームスが出展！新作グッズなども販売

NU-KO

Hommarju

「AMUSEMENT EXPO 2025」にコナミアーケードゲームスが出展！新作グッズなども販売

Yuta Imai

「AMUSEMENT EXPO 2025」にコナミアーケードゲームスが出展！新作グッズなども販売

BEMANI Sound Team　猫叉Master

「AMUSEMENT EXPO 2025」にコナミアーケードゲームスが出展！新作グッズなども販売

BEMANI Sound Team　dj TAKA

……and more

※都合により予告なく内容が変更になる場合があります。

「AMUSEMENT MUSIC FES 2025」詳細

「AMUSEMENT EXPO 2025」にコナミアーケードゲームスが出展！新作グッズなども販売

＜AMUSEMENT MUSIC FES 2025＞

開催日時：2025年11月15日11時30分～16時30分
開催場所：東京ビッグサイト 東展示棟4・5ホール
　　　　「AMUSEMENT EXPO 2025」会場内　AMUSEMENT MUSIC FES 特設ステージ

＜チケット情報※＞

受付期間：2025年9月1日12時～9月14日23時59分
抽選結果確認：2025年9月17日13時予定
※「AMUSEMENT MUSIC FES 2025」を観覧される場合は、小学生以下も含め、スタンディングか後方座席指定席のチケットが必要です。
券種：
・スタンディング：「AMUSEMENT EXPO 2025」に9時から入場可能＆特製ペンライト付き……1万円
・後方座席指定席：「AMUSEMENT EXPO 2025」に9時から入場可能＆特製ペンライト付き……9000円
「AMUSEMENT MUSIC FES 2025」公式サイト：https://amusementexpo.jp/musicfes/

「AMUSEMENT EXPO 2025」にコナミアーケードゲームスが出展！新作グッズなども販売

■関連サイト

