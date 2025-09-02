「AMUSEMENT MUSIC FES 2025」の出演者情報を一部公開！
「AMUSEMENT EXPO 2025」にコナミアーケードゲームスが出展！新作グッズなども販売
2025年09月02日 15時30分更新
コナミアミューズメントは9月1日、東京ビックサイトで開催される「AMUSEMENT EXPO 2025※」（アミューズメント エキスポ ニセンニジュウゴ）にコナミアーケードゲームスとして初出展すると発表。「AMUSEMENT EXPO 2025」の開催期間は、2025年11月14日・15日だ。
当日は最新のアーケードゲーム機を展示し、各タイトルの今後の展開を発表するほか、コナミアーケードゲームスのタイトルに関連する新作グッズなどを販売する「物販コーナー」を設置予定。また、同時開催のプライズ関連メーカーによる新作プライズの内見会「プライズフェア」ブースにもコナミアーケードゲームスとして初出展する。
さらに、11月15日には会場内の特設ステージにて、コナミアーケードゲームス、セガ フェイブ、タイトー、バンダイナムコグループ（50音順）による音楽ライブ「AMUSEMENT MUSIC FES 2025」（アミューズメント ミュージックフェス ニセンニジュウゴ）を実施。メーカーの枠を超えた豪華アーティストによるDJライブを会場にて楽しもう。
「AMUSEMENT EXPO 2025」のコナミアーケードゲームスに関する詳細情報は、今後順次公開を予定なので期待しよう。
▼「AMUSEMENT EXPO 2025」コナミアーケードゲームス特設サイト
https://p.eagate.573.jp/game/event/amusementexpo/
▼「AMUSEMENT EXPO 2025」チケット購入先
ローソンチケット：https://l-tike.com/amusementexpo2025/
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/amusementexpo/
※2025年11月14日、11月15日に東京ビッグサイト 東展示棟4・5ホール（東京都 江東区）で開催されるゲームセンターを始めとしたアミューズメント・エンターテインメント産業のさらなる拡大・発展を目的に開催される、国内最大級の展示会＆ファンイベントです。11月14日の「ビジネスデー」では商談会や各種セミナーを開催し、11月15日の「ユーザーデー」では出展社ブースでのイベントやグッズ販売に加え、主催者による特別イベントも実施します。
▼「AMUSEMENT EXPO 2025」公式サイト
▼「AMUSEMENT EXPO 2025」公式SNS
コナミアーケードゲームス出展概要
コナミアーケードゲームスは、ブースの出展およびプライズフェアへの出展、「AMUSEMENT MUSIC FES 2025」を合同開催する。詳細については、今後順次公開を予定しているので楽しみに待とう。
「AMUSEMENT MUSIC FES 2025」コナミアーケードゲームスDJ LIVEの出演者情報
2025年11月15日の「ユーザーデー」では会場内特設ステージにて「AMUSEMENT MUSIC FES 2025」を合同開催。コナミアーケードゲームスからは「BEMANI Sound Team」をはじめとするBEMANIシリーズになじみのあるアーティストが登場※予定だ。
……and more
※都合により予告なく内容が変更になる場合があります。
「AMUSEMENT MUSIC FES 2025」詳細
＜AMUSEMENT MUSIC FES 2025＞
開催日時：2025年11月15日11時30分～16時30分
開催場所：東京ビッグサイト 東展示棟4・5ホール
「AMUSEMENT EXPO 2025」会場内 AMUSEMENT MUSIC FES 特設ステージ
＜チケット情報※＞
受付期間：2025年9月1日12時～9月14日23時59分
抽選結果確認：2025年9月17日13時予定
※「AMUSEMENT MUSIC FES 2025」を観覧される場合は、小学生以下も含め、スタンディングか後方座席指定席のチケットが必要です。
券種：
・スタンディング：「AMUSEMENT EXPO 2025」に9時から入場可能＆特製ペンライト付き……1万円
・後方座席指定席：「AMUSEMENT EXPO 2025」に9時から入場可能＆特製ペンライト付き……9000円
「AMUSEMENT MUSIC FES 2025」公式サイト：https://amusementexpo.jp/musicfes/
