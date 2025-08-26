ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は8月26日、日本国内に向けて、PlayStationをもっと楽しむトーク番組「PlayStation Presents『PLAY! PLAY! PLAY!』」の最新回をPlayStation公式YouTubeチャンネルにて公開。公開日は本日8月26日と8月27日の2日間となる。

今回はPlayStation 5用ソフトウェア『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』を特集。コナミデジタルエンタテインメント、是角有二クリエイティブプロデューサー、石神太雅プランナーをゲストに迎え、MCのタレント松嶋初音さんとともに、原作『METAL GEAR SOLID 3 SNAKE EATER』から圧倒的な進化を遂げたリメイク作品を紹介していく。

本日公開のVol.1では、実際にゲームをプレイしながら、動植物を採取する「フードキャプチャー」などのゲームシステムや、ファン待望の「シークレットシアター」など原作から進化したポイントや新要素を紹介。

明日8月27日15時に公開予定のVol.2は、ピポサルをゲッチュする「猿蛇合戦」など本編以外のお楽しみ要素を紹介する。ピポサルに加え、スペシャルゲスト『アストロボット』のボットも参戦するのでお見逃しなく。

本作は「メタルギア」シリーズの始まりの物語となり、シリーズや原作をプレイしたことがない人も触れる絶好の機会となるだろう。まずはぜひ視聴してほしい。

『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』 Vol.1＜公開中＞

『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』Vol.2＜8月27日15時公開＞

■出演者

アンケートキャンペーン

番組視聴後にアンケートに答えた人の中から、抽選で計20名に、PlayStation Storeで1100円相当のお買い物ができる「プレイステーションストアチケット」のコードをプレゼント。アンケートは、「PLAY! PLAY! PLAY!」公式サイトにてPlayStation Networkのアカウントでログインしたうえで、回答しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER

（メタルギア ソリッド デルタ: スネークイーター）

ジャンル：タクティカル・エスピオナージ・アクション

販売：KONAMI

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ。

発売日：2025年8月28日

価格：

スタンダードエディション：8580円（パッケージ版／ダウンロード版）

デジタルデラックスエディション：9790円（ダウンロード版）

METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER Premium Pack PS5 ゲームソフトセット／Steam キーコードセット：3万8500円（パッケージ版）

METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER Premium Pack Steam キーコードセット（Digital Deluxe Edition）：3万9710円（ダウンロード版）

Premium Pack（ゲームソフトなし）：2万9920円

CERO：D（17歳以上対象）

