会議中にリアルタイムで議事録作成、用語検索や発言アシストも行うAIエージェント「SuperIntern」提供開始

NanoHuman株式会社は8月21日に、会議中に議事録をリアルタイムで自動作成するとともに、AIチャットで発話内容の提案や用語の検索を支援するAIエージェント「SuperIntern（スーパーインターン）」Mac版の提供開始と、Windows版の先行受付開始を発表した。

「SuperIntern」の主な特徴は、会議中にAIが議事録を自動で生成し、会議後に内容を推敲して議事録の最終版を作成すること。文字起こしも会議中にリアルタイムで行い、会議の録音・録画と文字起こしが保存されるため、後から見直すこともできる。また、「Ask AI」という機能を備え、会議の内容を把握しているAIにチャットで質問すると、その場で質問への回答案作成や、わからない用語の検索・ファクトチェックなどを行う。社内の専門用語や参加者の名前などを含めた会議の背景をAIに教えることができ、これによって議事録の精度や「Ask AI」機能の回答の質が向上するという。

利用にあたっては、PCの音声を直接キャプチャするため外部のBotは不要で、Zoom／Microsoft Teams／Google Meet／Slack Huddle／Webexなど主要な会議ツールと対面会議に対応しているという。

今後ユーザーからのフィードバックも受けつつ、リアルタイム会議支援機能の強化、会議後のタスク自動化などの機能を順次提供していくとしている。