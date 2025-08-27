企業の衛星データ活用を促進　衛星データAIモデルの開発・検証環境サービス「Tellus AI Playground」提供開始

衛星データプラットフォーム「Tellus」を運営する株式会社Tellusは、衛星データを活用したAIモデルの開発と検証に必要な環境を提供するサービス「Tellus AI Playground」を8月19日にリリースした。学習用の衛星データセット・GPU環境・基盤モデルをワンパッケージで提供し、衛星データ活用の促進とソリューション創出を後押しするという。

同社によると、宇宙産業ではAI技術の活用が進み、企業の事業開発部門や研究開発部門、スタートアップにおいて、AIモデル開発ニーズが拡大しているという。その一方で、衛星データを活用したAIモデルの開発・検証には、開発の初期段階で大量の衛星データの準備・整備、衛星データに最適な基盤モデルの選定、高性能GPU環境の構築が課題になっているそうだ。

「Tellus AI Playground」は、衛星データセット、基盤モデル、高性能GPU環境をワンパッケージで提供するという法人向け国産クラウドサービス。同サービスを活用することで、企業の事業開発・研究開発部門やスタートアップは、衛星データを用いた基盤モデルのファインチューニングなど、AIモデルの開発や検証を効率的に行うことができるという。これにより、初期コストや開発期間、人材確保の負担といった、衛星データを活用したAI開発に伴うハードルを引き下げるとしている。

同サービスでは、学習データセットとして「Tellus Sentinel-2 Features」、搭載GPUとして「NVIDIA H100 SXM 80GB」、衛星データ向けの基盤モデルの利用が可能とのこと。基本料金は月額979,000円（税込）、最低利用契約期間3カ月から。各スペックおよび注意事項については以下を参照。