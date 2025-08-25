日々の移動をゲーミフィケーションで楽しく　位置情報を活用したお散歩アプリ「GeoWalk」リリース

株式会社vroomは、位置情報を活用したお散歩アプリ「GeoWalk（ジオウォーク）」のiOS版を8月8日に、Android版を8月13日にリリースした。歩いた場所を自動で記録し、町丁目（⚪︎丁目など）ごとに区切られたブロックを解放して地図を広げていく“新感覚のお散歩アプリ”とのこと。歩くほど地図が広がり、日々の移動が楽しくなる体験を提供するとしている。

同アプリは、ボタンを一度押すのみで歩いたエリアを自動で記録。バックグラウンド記録に対応しているため、歩いている間にアプリを開く必要はないとのこと。歩いた場所は地図上で明るく表示され、達成感を実感できるとしている。

歩いたエリアの達成率は、日本全国・都道府県・市区町村ごとに確認可能で、全国のユーザーと歩いたエリアや達成率を競えるランキング機能も搭載しているとのこと。歩いたエリアの達成率に応じてさまざまな実績を獲得でき、目標を達成しながら、楽しくウォーキングを続けられるとしている。また、歩いたエリアの数や実績の達成に応じて経験値が貯まり、レベルアップするとのこと。歩くほど成長を実感でき、やる気が続く仕組みを提供するという。