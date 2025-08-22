AIイベントプランナーが社内イベントの会場探しから企画など事前準備をサポートする「Canjii」提供開始

株式会社TAIANは8月5日に、ベンチャー・スタートアップ企業の社内イベントをサポートするAIイベントプランナー「Canjii（カンジー）」をリリースした。AIによるヒアリングを経て、会場・予約プラン、イベントコンテンツ、進行管理などの提案を無料で受けられるという。

「Canjii」は、AIイベントプランナーが社内イベントの会場探しや企画、準備の効率化をサポートする幹事向けサービス。イベント幹事を悩ませる予算や参加人数に合致する会場探し、イベントコンテンツの発案、進行管理表の作成をサポートするという。

利用方法は、「Canjii」のWebサイトへアクセスし、【Canjiiにまずは相談】からAIチャット“Canjiiくん”と会話してイベント目的や条件を伝える。すると、「Canjii」がイベントコンテンツおよび条件に合致した会場を提案。ユーザーは、メールアドレスを入力して気に入った会場へ問い合わせを行う。その後、問い合わせ用メールアドレスから幹事マイページが作成され、問い合わせ状況の確認、イベントプログラム・コンテンツの修正、進行表の作成などのメニューが利用できるという。