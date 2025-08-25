みやさとけいすけの工具探検隊 第96回
充電式ケルヒャー欲しい！ ペットボトルでも使えるコンパクト高圧洗浄機「ハンディエア」を試す
2025年08月25日 18時00分更新
勢いよく水を飛ばし、汚れを落としてくれるのが高圧洗浄機。窓や網戸、ベランダの掃除はもちろんのこと、車や自転車などの丸洗いまで、様々なものに使える便利な道具です。
とくに強力な大型モデルの洗浄能力は圧巻。外壁やコンクリート床、石階段、屋外用の玄関マットなどにこびりついた泥・苔をみるみる除去していく動画は、見ているだけでも気持ちいいですよね。
しかし、庭付き一戸建てに住んでいるならともかく、集合住宅暮らしの車ナシ家庭としては、強力な高圧洗浄機が使えるような場所も機会もありません。オーバースペックもいいところです。では、高圧洗浄機が欲しくないかといえば、そんなことはありません。
それでも欲しい！日常で「洗いたいもの」は意外と多いです
例えばサンダル、キャンプ用品、釣り道具、家庭菜園で使う道具、自転車やカートの車輪など、洗いたいものはいくらでも思いつきます。もちろん、バケツに水を汲み、ブラシやタワシでゴシゴシ洗ってもいいのですが、高圧洗浄機を使う方が圧倒的に早いですし、なにより楽なのがいいですよね。
こういった用途で考えているなら、手軽に使えることが重要。そのため、強力な大型モデルより、そこそこの洗浄能力となる小型モデルが欲しくなってきます。
そんな、高圧洗浄機を日常的に使いたいと考えている人にピッタリなのが、ケルヒャーから発売される「OC Handy Compact」（通称：ハンディエア）です。
コードレス＆給水もラク！すぐ使えるスターターセット
ハンディエアはリチウムイオン充電池を内蔵した充電式で、電源コードにジャマされることなく使えるのが強み。また、バケツなどから給水できる5mのホースが付属するだけでなく、手軽に使える2L用のペットボトルホルダーや、洗浄剤を吹き付けるためのノズルも付属し、手軽に使い始められるセットになっているのが特徴です。
実はこのハンディエア、応援購入サービスのMakuakeで販売されましたが、約20分で2500台が売り切れるという人気ぶり。さらに多くの人が欲しがっていることから、一般発売されることになりました。発売は2025年9月15日（順次）、価格1万4982円を予定しています。
そんなハンディエアを発売前にお借りすることができたので、詳しく紹介していきましょう。
