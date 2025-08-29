ソニー「Felica」一部に脆弱性　Suicaなどは利用可能

ソニーは8月28日、交通系ICや電子マネーなどに広く使われる「FeliCa」の脆弱性情報を公開。一部のFeliCaチップで、データの読み取りや改ざんを受ける可能性があることを明らかにした。

2017年以前に出荷された一部のICチップが対象

脆弱性の影響を受けるのは、2017年以前に出荷された一部のICチップ。

ただし、FeliCaを利用したサービスは、ICチップとシステムの双方でセキュリティーを確保する仕組みとなっており、対象のICチップを搭載したカード等が必ずしも危険というわけではない。

各サービスの対応状況

本件を受け、FeliCaを使ったサービスを展開する複数の事業者が、安全性に関する情報を発信している。主な事業者の状況（8月29日12時現在）は以下のとおり。