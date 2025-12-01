工作趣味に目覚めるキッカケは人それぞれ。「既製品は高くて買えない」、「特殊すぎて製品が存在しない」、「構造や原理を調べているうちに作ってみたくなった」、「自分ならもっといいものが作れる！」など。中には純粋に工具の魅力に取りつかれ、「使ってみたいから」という理由で工作を始める人もいるでしょう。

そんな工作ですが、始めてみると割と早い段階で壁にぶつかります。そう、材料を加工しようにも、なんの工具を選んでいいかわからないことです。

●DIY初心者にはどの工具が最適かわからない問題がある

紙を使う工作であれば、ハサミとカッターがあれば大抵の加工ができます。しかし、木材を使うならノコギリ、針金を使うならニッパーといったように、それぞれ別の工具が必要になります。「そんなの当たり前じゃん」といわれそうですが、それはそういう工具があると"知っているから"に過ぎません。

工具がないなら買えばいいだけですが、知らないとなれば、なにを買えばいいのかわかりません。この差はかなり大きく、工具を調べて探す段階から始めなければならないとなれば、そこで工作を諦めてしまう人も多いのではないでしょうか。

裏を返せば、ある程度基本的な工具を知っていれば、スムーズに工作を始められるということでもあります。

●大人がわからないならキッズもわからない

この連載を読んでいるような人であれば、多かれ少なかれ工具そのものに興味がある人でしょうから、工具がわからないからと投げ出すことはないでしょう。しかし、興味も知識もまだ未熟な小さな子供はどうでしょう。せっかく興味を示してくれたのに、何もできずに終わりになってしまうのは、あまりにももったいない。

そこでオススメしたいのが、工具モチーフの知育玩具です。遊びながら基本的な工具（っぽいもの）に触れられるため、自然とどんな工具があるのかを学べるというのがいいところ。将来の工作好きを育てるためにも、プレゼントとして選びたいものです。

とはいえ、現実とかけ離れたファンタジー工具では意味がありません。そこで、写真で見る限りだいぶそれっぽい物を見つけたので、購入して中身を確認してみました。（購入時2617円）

●実際に動かして使えるDIYの第一歩向け工具

セットの内容は大きく3つに分類できます。ひとつは、実際の工具と似たように動かせ、使えるもの。もうひとつは、形こそ工具を真似ていますが、工具としては使えないもの。そして最後は、工具を使うためのネジや板といったものです。

まずは、実際の工具と似たように動かせ、使えるものから見ていきましょう。

この知育玩具セットの目玉となるだろうものが、電動ドライバー。見た目が似ているというだけでなく、電池（別売）を入れればまるで本物のように動かすことができます。ビットはプラス、マイナス、ソケットの3種類。どれを使っても付属のネジが回せるという、親切設計です。