みやさとけいすけの工具探検隊 第130回
「そんなの何に使うの？」と言われた“養生クッションマット”、絶賛するようになった理由
2026年05月11日 18時00分更新
プロが使っているアイテムは、基本的に機能や性能重視。求められる動作をいかに正確に、使いやすく、手早く、安全にこなせるかが大切です。そのため、ゴテゴテと使わない機能が盛られていたり、中途半端な性能がオマケのように実装されている……というものは少ない傾向にあります。
この方向を突き詰めていくと、シンプルなものにたどり着きます。ですが、シンプルになればなるほど利点が分かりにくくなり、「他のもので代用すればよくね？」となりがちです。
●妻に「何に使うの？」と呆れられたアイテム
今回紹介するフローバルの「養生クッションマット」（購入時価格1055円）も、そんなシンプルを突き詰めたもの。引っ越しや工事の作業現場でよく使われているため、どんなものか気になって衝動買いしてしまったのですが、「そんなの何に使うの？」と呆れられました。いや、わかります。自分でも、何に使うか考えなしに買っていますから。
屋内での作業なら、適当な古毛布や大きめのタオルを敷けばいいですし、何だったらダンボールでもいいでしょう。散らかり防止であれば、レジャーシートでも代用できそうですよね。実際、購入直後はほとんど使うことがなく、ただしまい込んでいるだけでした。
しかし、引っ越しを機にこの状況が大きく変わり、評価が一変。購入当初こそ呆れていた妻も、今では「地味だけどすごくいい。もっと大きいのが欲しいね！」というほどです。
どんな風に使って何がよかったのか。個人的な視点からですが、いくつか紹介していきましょう。
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