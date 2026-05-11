プロが使っているアイテムは、基本的に機能や性能重視。求められる動作をいかに正確に、使いやすく、手早く、安全にこなせるかが大切です。そのため、ゴテゴテと使わない機能が盛られていたり、中途半端な性能がオマケのように実装されている……というものは少ない傾向にあります。

この方向を突き詰めていくと、シンプルなものにたどり着きます。ですが、シンプルになればなるほど利点が分かりにくくなり、「他のもので代用すればよくね？」となりがちです。

●妻に「何に使うの？」と呆れられたアイテム

今回紹介するフローバルの「養生クッションマット」（購入時価格1055円）も、そんなシンプルを突き詰めたもの。引っ越しや工事の作業現場でよく使われているため、どんなものか気になって衝動買いしてしまったのですが、「そんなの何に使うの？」と呆れられました。いや、わかります。自分でも、何に使うか考えなしに買っていますから。

屋内での作業なら、適当な古毛布や大きめのタオルを敷けばいいですし、何だったらダンボールでもいいでしょう。散らかり防止であれば、レジャーシートでも代用できそうですよね。実際、購入直後はほとんど使うことがなく、ただしまい込んでいるだけでした。

しかし、引っ越しを機にこの状況が大きく変わり、評価が一変。購入当初こそ呆れていた妻も、今では「地味だけどすごくいい。もっと大きいのが欲しいね！」というほどです。

どんな風に使って何がよかったのか。個人的な視点からですが、いくつか紹介していきましょう。