以前は機器ごとに異なるACアダプターが付属し、電源タップを圧迫。ゴテゴテとタコ足配線を繰り返していた人も多いでしょう。また、プラグの形状が同じでも電圧などが異なり、使いまわせないというのも地味に面倒でした。

しかし、USB給電で動作する機器が増えてから、ACアダプター事情は大きく変わりました。供給可能な電力には注意が必要とはいえ、USBケーブルを挿すだけで動いてくれますから、複数あったACアダプターをUSB充電器1つに集約したり、機器間で使いまわしやすくなったわけです。

●それでも残る“USBじゃない機器”問題

とはいえ、それはUSB給電で動くものだけ。古い機器はコネクターがUSBではないので、今でもACアダプターが必要です。こういった機器を動かすのに便利なのが、電圧とプラグを任意に変更できる汎用ACアダプター。自分も1つ持っていますが、ジャンクを含む古い機器の動作確認でだいぶお世話になりました。

ですが、いくら汎用的に使えるといっても大電力モデルは大きくてジャマですし、価格も高くなりがち。新たに購入してもイマドキのUSB給電で動く機器には使いまわせませんから、どうせなら、手持ちのUSB充電器が使いたいですよね。

●USB充電器を“ACアダプター化”する方法

そこで気になるのが、USB PDに対応したトリガーケーブル。これは小さなコントロール基板が内蔵されたUSB Type-Cケーブルで、出力側はACアダプターとおなじDCプラグという製品。そうです。これがあれば、PD対応のUSB充電器を汎用ACアダプターにできてしまうのです。

問題があるとすれば、この手の製品は怪しいものがものすごく多いこと。そもそも本当に動作するのか不安だったり、マニュアルがなく使い方がわからないものも少なくありません。そこで、AmazonやAliExpress（以下、アリエク）で4つの製品を入手し、実際に使ってみることにしました。

基本的な性能は大体同じで、DCプラグは外径5.5mm、内径2.5mm。USB PDに対応し、電圧の変更は5／9／12／15／20／28Vで、ボタンを押すことで切り替えられる、というものです。ただし、28Vへ対応するのは140W出力対応モデルだけとなります。

なお、厳密にはUSB PDで12Vはサポートされてないのですが、出力できるPD対応USB充電器は数多くあります。そのため、この手のトリガーケーブルでも12Vに対応しているものが多いです。実際、今回試した4製品は全て12V出力が可能でした。

ということで、1つずつどんな動作になるのか見ていきましょう。ただし、どれも製品名はよくわからないので、便宜上A、B、C、Dと呼ぶことにします。